Trădare, trădare, de 3 ori trădare! Bianca Drăgușanu, ”trișată” chiar de fina ei

Despărțirea dintre Bianca Drăgușanu și fostul ei soț care, acum, se iubește cu Daria Radionova, a clarificat ”apele” și în ceea ce îi privește pe rietenii lor comuni, unii alegând să fie alături de divă, ceilalți alături de bărbatul aflat în arest la domiciliu, acuzat de mai multe infracțiuni.

Culmea, una dintre persoanele la care Bianca Drăgușanu nu se aștepta să nu îi fie alături este chiar una dintre finele sale, o tânără pe care a nășit-o cu mult înainte de a-l cunoaște pe fostul ei soț și atărui de care a fost de fiecare dată.

Doar că, de curând, Bianca Drăgușanu a decis să plece în Dubai, loc în care tot susține că ar vrea să se stabilească, iar fina sa a luat o decizie care a înfuriat-o pe divă: de Sărbători a mers acasă la fostul soț și a petrecut alături de acesta și de Daria Radionova, nedespărțită de bărbatul care este acuzat de procuroii DIICOT de trafic de persoane și proxenetism alături de nașul său de cununie, interlopul Adrian Tâmplaru.

Fina Biancai Dragusanu (stanga), aalturi de sotul ei, langa fostul nasei sale si Daria Radionova

”Bianca nu a vrut să creadă că fina ei, Ioana și soțul acesteia, au decis să fie de partea fostului ei soț. Adică, pe ea nici nu au sunat-o să o felicite cu ocazia sărbătorilor de iarnă, dar au chefuit cu bărbatul care a înțelat-o cu Daria Radionova. Mai mult, s-au împrietenit și cu Daria, iar asta a scos-o din sărite la maximum pe Bianca, mai ales că ea nu o suportă și o face praf de fiecare dată când are ocazia”,ne-a spus o apropiată de-ale Biancăi Drăgușanu.

Bianca Dragusanu se va stabili in Dubai

Mai mult decât atât, când a văzut că a fost trădată, susține sursa noastră, Bianca Drăgușanu a vrut să aibă o discuție cu Ioana, fina sa, cea care a petrecut alături de Alex Bodi și de Daria Radionova, dar, din fericire, în respectivul moment nu i s-a răspuns la telefon, diva fiind suficient de nervoasă în acele momente pentru a nu fi tocmai politicoasă cu cea pe care a nășit-o și a ajutat-o în anii trecuți.

Bianca Drăgușanu a făcut-o praf pe Daria Radionova

Cu ceva timp în urmă, Bianca Drăgușanu a postat pe contul său de socializare un mesaj cât se poate de dur la adresa Dariei. ”O vacă în rochie arată mai bine decât tine. Mesaj pentru nepoata londoneză”,a scris Bianca Drăgușanu care, chiar dacă nu i-a rostit numele Dariei Radionova, a făcut în așa fel încât mesajul transmis să fie unul cu destinație clară, ”nepoata londoneză” fiind rivala ei, femeia pentru care fostul partener de viață al vedetei TV făcea ”naveta” România- Marea Britanie.

”Am decis astăzi să încep să vă spun una dintre poveștile vieții mele și mai bine zis, ultima poveste a vieții mele, care are un început, apoi un cuprins, apoi un deznodământ și un final incredibil. Stați aproape pentru că vreau să vă dau detalii în zilele ce urmează, despre fabuloasa poveste din ultimii 2 ani din viața și fabuloșii ultimii 4 ani din viața mea în care a apărut și Sofia. (...) În anumite contexte sunt foarte amuzantă, mie îmi vine să râd de ce zic eu. Eu nu mai am nimic de pierdut și vreau să vă spun care e adevărul? Bănuiți care e adevărul? Aveți idee? Aveți idee în ce context am putut să fiu mințită din nou și păcălită de două personaje penibile? Dacă vă spun de la început, v-o ia telefonul razna, o să spuneți „vai, cât de comică ești!”,a spus Bianca Drăgușanu în momentul despărțirii de fostul ei soț, cu doar câteva zile înainte ca acesta să fie săltat de mascați și acuzat de trafic de persoane.