Și, normal, cum sentimentele pentru Iancu Sterp s-au stins, definitiv, Bernadett de la ”Puterea Dragostei” a decis să susțină un alt concurent în finala de la Survivor România.

”Iancu chiar mi-a plăcut cu adevărat. Ne-am despărțit când a intrat el la ”Puterea Dragostei... Ultima oară ne-am văzut la București, el avea de filmat o piesă și atunci ne-am întâlnit și am vorbit mai multe lucruri. (...) Mai mult și mai mult îl plac pe Iancu. Pe Jador îl simpatizam pentru cum era el, năzdrăvan. Dar, pe partea cu sentimente, Iancu era sincer, era foarte sincer. Cu el aș putea să leg o relație, că aș avea încredere în el. Eu încă suspin după el”, ne spunea Bernadett de la ”Puterea Dragostei” acum ceva vreme. Doar că, odată reîntoarsă în casa ”Puterea Dragostei”, Iancu Sterp a fost dat uitării, frumoasa blondină îndrăgostindu-se de Philip și, mai mult decât atât, acum Bernadett de la ”Puterea Dragostei” își face planuri de măritiș.

Normal, Bernadett de la ”Puterea Dragostei” a urmărit cu mare atenție show-ul fenomen de la Kanal D, Survivor România și, recunoaște ea, este fana Faimoșilor, chiar dacă Iancu Sterp, cle cu care avea o afinitate în trecut, este în echipa Războinicilor. ”Mi-a plăcut foarte mult de Asiana, e delicată, furmoasă și foarte ambițioasă. Am admirat-o, mi-a părut rău că a ieșit din competiție. Acum, normal, țin cu Elena Ionescu. Ar fi culmea să țin cu iancu Sterp, mai ales acum... În plus, mi-a plăcut foarte mult cum Elena Ionescu s-a luptat cu toată lume,a nu s-a lăsat călcată în picioare și a dovedit că este o femeie puternică”, ne-a spus, în exclusivitate, Bernadett de la ”Puterea Dragostei”.

Cine este Elena Ionescu de la Survivor România

Elena Ionescu a fost cunoscută o bună perioadă ca Elena de la Mandinga, pentru că a fost solista respectivei trupe. După ce a părăsit Mandinga, Elena Ionescu a început o carieră solo, iar majoritate pieselor sale sunt compuse chiar de ea.

În august 2018, Elena Ionescu a devenit mama unui băiețel. În toamna anului trecut, finalista de la Survivor România avea să treacă printr-o experiență dureroasă: divorțul de soțul ei, modelul Răzvan Stanciu.

”Am stat împreună cam trei ani, dar, după venirea pe lume a copilului, totul avea să se schimbe! Eu am fost pregătită să devin mamă, el, cu siguranță, să fie tată NU! Poate a crezut că totul s-a derulat prea repede… Uneori e şi graba asta. A vrut să mai trăiască un pic, să mai copilărească și a plecat. Aşa a fost să fie. Probabil că iubirea noastră s-a stins la momentul potrivit”, a povestit Elena Ionescu la Survivor România, despre relația ei eșuată.

De altfel, într-o emisiune tv, Elena Ionescu povestea că a fost trădată de soț. ”Îmi este greu să îmi aduc aminte de acea despărțire, dar ea face parte din viața mea și nu am încotro, trebuie să o accept. Eu și soțul meu ne-am iubit, a fost o poveste frumoasă, dar la un moment dat, el a decis să se întoarcă la fosta lui iubită, o domnișoară asistentă TV. Am fost supărată atunci, am simțit multă durere, dar, repet, asta e…Acum, suntem numai eu și băiețelul nostru ca familie, atât, el, din păcate, și cu regret o zic, nu prea este un tată așa cum ar trebui, fiindcă, se implică foarte puțin în creșterea copilului…”, a explicat Elena Ionescu, care acum a ajuns în Finala Survivor România.

Bernadett de la ”Puterea Dragostei” a înnebunit lumea cu formele ei

Blondina Bernadett de la Puterea Dragostei are doar 21 de ani și este din Târgu Mureș. Tânăra româncă este model și adoră să facă fotografii, mai ales în ipostaze sexy, iar conturile ei de socializare sunt pline de imagini care mai de care mai senzuale cu blondina. Cu toate că este foare frumoasă și are o siluetă de invidiat, Bernadett a avut de muncit ână să își găsească jumătatea, iar acum se pregătește de căsătorie.

”Nu degeaba m-am chinuit atât să îl cuceresc, am luptat o lună pentru el. Iar acum, el m-a întrebat ce aș face dacă la finalul competiției m-ar cere de nevastă. Și, ca să fiu sinceră, văzând că nici el nu glumete, recunosc că aș spune un Da din toată inima. Chiar îmi place mult de el, lui de mine la fel, simt că ne potrivim.Așa că, nu cred că se va întâmpla ceva ca să mai dăm înapoi, ies de la ”Puterea Dragostei” deja măritată”, ne-a spus, jubilând de fericire, frumoasa Bernadett de la ”Puterea Dragostei”, cea care o susține, acum, din toată inima, pe Elena Ionescu în fața lui Iancu Sterp în finala de la Survivor România.