Fostul jucător al CFR-ului a făcut mărturisiri cutremurătoare despre tragicul eveniment care a avut loc în familia sa.

S-au descoperit lovituri intercraniene

În mai 2013, primul fiu al lui Cristi Bud a decedat la maternitatea din Timișoara, în urma unei hipertensiuni pulmonare. Jucătorul, în vârstă de 34 de ani, susține că la câteva zile după decesul fiului său, acesta a făcut rost de certificatul de deces, pe care scria faptul că nou născutul ar fi avut o lovitură masivă intracraniană.

„La primul s-a spus că a fost ceva pulmonar, dar după o zi sau două de la deces am trecut pe la spital și am luat certificatul de deces de la o rezidentă care era acolo. Nu era prea multă lume pentru că era 1 Mai. La primul punct de pe certificat scria că exista o lovitură masivă intracraniană, nu-mi mai aduc aminte exact terminologia. E posibil să fi scăpat copilul, dar s-a zis că e ceva pulmonar”, și-a început confesiunea Cristi Bud.

„Toată lumea s-a spălat pe mâini”

Fostul jucător al CFR-ului și-a continuat seria dezvăluirilor despre cel mai greu moment din viața sa. „Deja era târziu, rămâneam focusați acolo și am zis să trecem peste. Ce mai puteai să faci? De întors înapoi nu puteai să îl întorci. Dădeam în judecată pe cineva și nu ajungeam nicăieri. Am înțeles că doamna care ne-a dat acel certificat a fost sancționată. Toată lumea s-a spălat pe mâini pentru că a fost ceva pulmonar. A fost greu, dar după 3-4 zile am și jucat. Mi-a fost foarte greu în perioada respectivă.”, a declarat Cristi Bud, pentru gsp.ro.

Cristi Bud a evoluat de-a lungul carierei la CFR Cluj, Concordia Chiajna, Turris Măgurele, Milsami Orhei, Debrecen.