Tragedie aviatică în Suedia! Nouă persoane au murit: „Este o mare tristețe”

Accident aviatic grav în Suedia, după ce o aeronavă cu parașutiști s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Scenele șocante s-au petrecut după decolarea de pe aeroportul Orebro din Suedia, informează Reuters. Mai multe imagini șocante de la fața locului au început să circule pe internet.

„Este un avion cu paraşutişti care s-a prăbuşit după decolare”, a declarat Emil Gustavsson, şeful salvatorilor de la Centrul de coordonare a operaţiunilor de salvare.

La bord se aflau nouă persoane, iar autoritățile au anunțat că nu există niciun supraviețuitor. Aeroportul Orebro la aproape 160 de kilometri vest de Stockholm. În urma tragediei a fost activat planul de activare și salvare. Premierul suedez Stefan Lofven a transmis un mesaj pe pagina sa de Twiiter, în care și-a exprimat condoleanțele familiilor afectate de acest accident tragic.

„Este o mare tristețe și durere să primesc informațiile tragice despre accidentul aviatic din Orebro. Gândurile mele sunt îndreptate spre victime, familiile lor și cei dragi în acest moment foarte dificil”, este mesajul transmis de premierul Stefan Lofven.

