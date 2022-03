Tragedie aviatică! O aeronavă cu 133 de pasageri s-a prăbușit în China, într-o zonă împădurită

In articol:

Un avion de tip Boeing 737-800, al unei companii aeriene din China, s-a prăbușit în urmă cu puțin timp într-o zonă montană din sudul țării, în regiunea Guangxi. La bordul aeronavei se aflau 133 de călători.

Avionul prăbușit în regiunea Guangxi decolase la ora 13:11 (ora locală a Chinei) de la Kunming și avea ca destinație orașul Guangzhou (Canton), unde trebuia să aterizeze la ora 15:05 (ora locală a Chinei). Echipajul a pierdut, însă, legătura cu turnul de control în jurul orei 14:22.

Ultimele date arată că avionul se afla la altitudinea de 1.000 de metri și zbura cu viteza de 700km/oră. La momentul prăbușirii, aeronava avea 133 de persoane la bord.

