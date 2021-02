Tragedie de nedescris pentru o familie din Iași! 8 persoane au rămas fără acoperiș deasupra capului, după ce casa lor a luat foc

feb 1, 2021 Autor: Adriana Raiciu

In articol:

Familia Arvinte trece prin momente cumplite, după ce locuința în care stăteau a luat foc. 8 persoane locuiau în casa din localitatea Poieni, comuna Schitul Duca din județul Iași. Nimeni nu se aștepta la o așa tragedie!

Incendiu devastator în Iași. 8 persoane au rămas pe drumuri

Vineri, 29 ianuarie 2021, un incendiu puternic a izbucnit din cauza unei centrale termice pe lemne situată într-o anexă

de lângă casă. Ciprian Arvinte, tatăl celor 5 copilași, se afla la muncă în municipiul Iași atunci când a fost anunțat de soția lui că locuința lor a luat foc.

Citeste si: Tragedie fără margini într-un spital! A izbucnit un incendiu extrem de violent, iar 350 de pacienți au fost evacuați.

Timp de 5 ore, 8 autospeciale au intervenit la casa locului pentru a stinge incendiul. Mama și copiii, dar și bunicul imobilizat la pat au reușit să iasă la timp. Totodată, se pare că un prieten de familie le-a oferit un apartmanet în care să locuiască pentru o perioadă.

„Tot ce muncește un om într-o viață se poate spulbera într-o secundă. Incendiul a pornit de la centrală și s-a extins rapid la casă, aveam o mansardă din lemn construită și imediat a luat foc, fiind și polistiren. Aveam aparate și echipamente pentru instalații termice. Eu cu asta mă ocup, sunt instalator. Au fost și două canistre de benzină în camera unde este centrala și au dat și mai mult avânt flacărilor. Soția mea a încercat să stingă la început, însă nu a reușit. Panica și frica a fost mare, i-a scos pe cei 5 copii și pe tatăl ei, care este imobilizat, grav bolnav și pe care îl îngrijim, afară.

Citeste si: Ce a păţit Dan Chișu la câteva ore după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19- bzi.ro

Eram la muncă atunci când a sunat. Tot ce a reușit să salveze sunt documentele. Caietele copiilor și tabletele, mobila, totul este scrum. E foarte greu să știi că ai bătut cui după cui într-o casă, să știi că o să ai unde să dormi liniștit și după să pierzi totul. De la o casă bătrânească am pornit și tot am adăugat o cameră, am întărit o temelie, am făcut baie, bucătărie, să aibă copii unde să stea, și acum trebuie să pornesc de la zero”, spune Ciprian Arvinte.

Tragedie de nedescris pentru o familie din Iași! 8 persoane au rămas fără acoperiș deasupra capului, după ce casa lor a luat foc

Totodată, Ciprian susține că încă de mic lucrează la casa în care lucra. În plus, ieșeanul susține faptul că nu s-a dat nici măcar o secundă la o parte în momentul în care alte persoane au avut nevoie de ajutor.

Citeste si: Detaliul cumplit surprins în curtea spitalului Matei Balș, noaptea trecută! Ce făceau pompierii cu unul din pacienți

Citeste si: Detaliul cumplit surprins în curtea spitalului Matei Balș, noaptea trecută! Ce făceau pompierii cu unul din pacienți

„Am văzut la alții ce înseamnă să pierzi totul de-a lungul anilor mei. Am ajutat cu ce am putut, am asigurat instalațiile termice, chiar dacă aveam bani să îi ajut pentru un kilogram de cuie, tot este important. Oamenii care au puțin sar în ajutor la greu. Acum am ajuns și eu să cer ajutorul celorlalți. Am nevoie de la materiale de construcții, la rechizite pentru copii. Au venit aici primarul și viceprimarul care au spus că trebuie luat de la temelie, pereții sunt umezi, e de prisos să repar așa. Cu fiecare ban am tot făcut în casă ce era, am încercat să o fac rezistentă, dar acum nu mai pot face nimic. Pornesc de la temelie, chiar dacă mă doare sufletul să fac asta, după ce de mic am tot reparat și muncit la ea”, a adăugat ieșeanul.

Pentru donații- RO14BRDE240SV25920022400, titular Ciprian Arvinte.