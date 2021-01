Tragedie în lumea muzicii. DJ Pascal, găsit fără suflare într-un hotel

DJ Pascal s-a stins din viață și a fost găsit mort într-un hotel din Pitești!

Pascal Di Fazio era cunoscut ca DJ Pascal. Bărbatul a murit seara trecută, fiind găsit fără suflare într-un hotel din Pitești. Vestea morții acestuia a venit ca un trăsnet pentru familie, fani, dar și cei apropiați. Mesajele de condoaleanțe curg pe rețelele de socializare.

DJ Pascal, de origine francez, s-a născut în Saint-Tropez, iar ulterior a decis să se stabilească în România, după Revoluție. De atunci, Pascal a reușit să devină unul dintre cei mai celebri dj din România.

Artistul a încetat din viață la vârsta de doar 62 de ani. S-a stabilit în România în 1997, după inaugurarea unui club din București. „Mi-a plăcut ţara, mi-a plăcut viaţa de aici, oamenii și așa m-am trezit și român”,spunea artistul, în urmă cu ceva timp.

Mesajele de condoleanțe curg pe rețelele sociale

Cel care a dat vestea tragică a morții dj-ului este un apropiat al acestuia, Levent Beghim: ”Dumnezeu sa-l ierte! Adio prieten drag Pascal”.

”Adio prieten drag 😔 "TE JUR", ne vei lipsi enorm Dj Pascal Di Fazio 😔 R.I.P. Dj Pascal”

”Piticule, si tu???!!! ce pot sa mai spun 😥😥😥 ... Ingerii vor sa dea un party ... si aveau nevoie de un DJ ... nu unul oarecare ... l-au vrut pe piticul nostru!!! 🖤🖤🖤

🖤🖤🖤 Drum lin "sexy fetele" drum lin Pascal Di Fazio, drum lin Dj Pascal, drum lin prieteen drag si om care ne-ai invatat ca viata are un sens si ca trebuie traita din plin 🖤🖤🖤

😥ai trait Piticule din plin cu toata fiinta ta! Ma inclin... si cam atat”.

“Sexy Marinarul is in the house”... și-apoi râdeai ca un nebun. Drum lin să ai, să ne revedem cândva, cu muzică bună și mult râs! R.I.P. Pascal Di Fazio 🖤”, sunt doar câteva mesaje din mediul online, postate de apropiații dj-ului.