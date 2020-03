Alan Merrill a murit duminică, 29 martie 2020, la New York, în urma infectării cu coronavirus.

Alan Merrill, autorul piesei „I love Rock 'N' Roll”, a decedat din cauza coronavirusului. Fiica lui a anunţat tragica veste

Tragica veste a fost dată chiar de fiica artistului, care a scris un mesaj sfâşietor pe contul ei de Facebook. Laura a crezut până în ultima clipă că tatăl ei va lupta şi va învinge boala, însă totul s-a întâmplat fulgerător.

"Coronavirusul l-a luat pe tatăl meu în această dimineaţă. Am avut două minute să-mi iau adio de la el înainte să fiu scoasă afară. Părea împăcat şi în timp ce ieşeam exista încă o licărire de speranţă că nu va fi o cifră în partea dreaptă a ecranului la ştirile CNN/Fox. Am parcurs pe jos cincizeci de străzi până acasă cu speranţă în suflet. Oraşul era gol. Când am ajuns la uşa apartamentului am primit vestea că s-a dus. Nu crezi că se poate întâmpla cu tine sau cu familia ta puternică. S-a întâmplat. Rămâi acasă, dacă nu pentru tine, pentru alții. Pentru tata. Acest lucru este real”, a scris fiica compozitorului pe pagina ei de Facebook.

Laura şi tatăl ei aveau o relaţie tată-fiică extraordinară, după cum descrie chiar ea.

I Love Rock 'N' Roll a devenit un hit internațional pentru Joan Jett în 1982 și a fost cântat de mulți artiști, de la Britney Spears până la Weird Al Yankovic.