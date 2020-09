Tragedie la Lețcani- Imagini de la fața locului! [Sursa foto: Captură YouTube]

Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, marți dimineața, la Lețcani. Un accident a avut loc pe DN 28 (DE 583), la intersecția cu un drum secundar. Totul s-a produs din vina șoferului unei basculante, care nu a acordat prioritate unui autobuz. Sceastă greșeală a produs daune mari, iar autobuzul a intrat într-un alt microbuz, după ce s-a învârtit pe șosea.

Accidentul a fost soldat cu o victimă, mai exact șoferul microbuzului, Bărbatul avea 55 de ani și a fost pur și simplu strivit de greutatea autobuzului. Alte cinci persoane au fost rănite și transportate la spital. Oamenii care s-au afat aproape de locul șoferului se află în cea mai gravă stare.

Traficul rutier este deviat, iar șoferii sunt nevoiți să o ia pe rute ocolitoare din cauza accidentului. După ce a fost declarat planul roșu de intervenție, șa fața locului au intervenit 2 autospeciale de transport victime multiple, 3 echipaje de prim ajutor calificat, 1 ambulanță terapie intensivă mobilă, 1 descarcerare, 1 autospecială de stingere cu modul de descarerare, precum și alte 3 ambulanțe ale serviciului județean de ambulanță.

Tragedia de la Lețcani! A fost declarat planul roșu de intervenție[Sursa foto: Captură YouTube]

Cine este șoferul basculantei care a provocat accidentul cumplit de la Lețcani

Din primele informații, șoferul basculantei are 22 de ani și are carnet pentru a putea conduce camioane de doar un an. El a declarat în fața oamenilro legii că, în momentul în care trebuia să ofere prioritate, le a simțit cum l-au lăsat frânele. După care, impactul cu autobuzul nu a putut fi evitat, fiind o basculantă cu mare tonaj și volan pe dreapta.

Șoferul de 22 de ani care a provocata accidentul[Sursa foto: Captură video]

Impactul a fost fatal pentru șoferul microbuzului, care a murit pe loc. Bărbatul avea 55 de ani. Microbuzul 8+1 transporta persoane spre locul lor de muncă. În urma ciocnirii, 13 persoane au fost rănite. La spital au ajuns doar șase victime, toți fiind bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 44 de ani.

Sursă: Observator, G4Media