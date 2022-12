Transfer senzațional după Campionatul Mondial: Câți bani va plăti Liverpool pentru Cody Gakpo?

In articol:

Transfer senzațional înainte de sfârșitul anului 2022. După Campionatul Mondial, olandezul Cody Gakpo a semnat cu Liverpool. Vezi câți bani va plăti clubul englez pentru acesta!

Cody Gakpo (23 de ani) este noul jucător al celor de la Liverpool. Olandezul a înscris 3 goluri la Campionatul Mondial 2022 și a reușit să impresioneze mai multe cluburi de fotbal. De altfel, acesta era înțeles de mult cu Manchester United, însă „cormoranii” s-au mișcat mai repede și i-au obținut semnătura, scriu cei de la gsp.ro.

Gakpo a fost crescut de PSV și a fost promovat la prima echipă a olandezilor în vara lui 2018. Acolo, tânărul a înscris 55 de goluri și a oferit 50 de pase decisive în cadrul a 159 de meciuri pentru PSV. La națională a reușit 6 goluri în 14 meciuri, dintre care 3 la Campionatul Mondial din Qatar.

„PSV și @LFC au ajuns la un acord privind transferul propus al lui Cody Gakpo. Atacantul de 23 de ani va pleca iminent în Anglia unde va fi supus formalităților necesare înainte de finalizarea transferului.” , au notat cei de la PSV, pe Twitter, citează prosport.ro.

Citeste si: Soțul unei prezentatoare TV de la noi, idilă cu Loredana Groza!- kfetele.ro

Citeste si: Viorica de la Clejani a răbufnit în prima zi de Crăciun! A luat toporul și a distrus tot. Ce s-a întâmplat în casa artistei- bzi.ro

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.



The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.