Emanuel Isopescu e grav bolnav, chestiune anunțată chiar de fostul prezentator de televiziune, în urmă cu aproape două săptămâni. ”Eu am crezut intotdeauna ca F.B. este un for al schimburilor informationale si al intrajutorarii. Am ajuns la mana voastra. Varsta, bolile si propria-mi inconștienta m-au lasat fara picioare.”, a scris Emanuel Isopescu. (vezi cum arăta Isopescu în tinerețe)

„De-abia reusesc sa ajung la toaleta si niciodata nu stiu daca voi mai reusi sa ma ridic de pe vas. Totul a pornit acum 2 ani cu un clostridium luat de la Fundeni si finalizat glorios cu o rectocolita care nu ma iarta o clipa. Fara suparare, am consultat mari somitati ale domeniului dar starea de fapt e intacta”, a continuat Emanuel Isopescu.

Emanuel Isopescu e grav bolnav: "Vă rog, ajutați-mă!​”

„Caut cu deznadajde o femeie care sa aiba grija nu de mine ci de interesele mele: fisc, Primarie, avocati, aprovizionare, linistea fiicei mele care confrunta cu ”capacitatea". 2-3 ore pe zi combinate in orice fel de variante. Evident, nu am banii unui batran italian dar ne putem intelege. Va rog, ajutati-ma!​”, a încheiat Emanuel Isopescu. Acum câteva zile, Isopescu s-a fotografiat în patul în care este imobilizat, postând apoi poza pe facebook. Chipul lui Isopescu apare răvășit de boală, supt, publicarea fotografiei fiind tot un mesaj prin care Isopescu vrea să transmită că se află într-o situație disperată.

Fost jurnalist de investigatii, Emanuel Isopescu a lucrat de-a lungul unei cariere prodigioase la mai toate posturile tv de calibru din Romania. In 2011, Isopescu a suferit o operatie foarte dificila, care a durat 15 ore si in care realizatorul tv a stat ore bune fara inima. Retras din bransa, Isopescu si-a deschis o pensiune langa Tulcea, acolo unde sta impreuna cu familia. În luna august, Emanuel Isopescu va împlini 75 de ani.