Iulian Pîtea, transformare șocantă!Ce întâmplă cu vedeta Exatlon! În urmă cu doi ani, Iulian Pîtea făcea furori pe traseele de la Exatlon! Considerat de iubitorii show-ului din întreagă lume un sportiv exemplar, dar și extrem de carismatic, fostul schior s-a ales și cu porecla de "El Tigre". Mexicanii în special îi spuneau așa, pentru felul în care se descurca în competiție, ei fiind și cei care l-au "adoptat" după relația avută cu frumoasa lor compatrioată, Ana Gonzales, o concurenta la fel de iubită ca și el.

Iulian Pîtea a ajuns vedetă pe internet! Ce a lansat recent alături de Dafinescu

După competiție, Iulian Pîtea a prezentat "Fanarena", alături de Lili Sandu, o faimoasă de la Exatlon, sezonul 2, apoi, s-a axat pe aparițiile online, unde are un vlog extrem de puternic. Mai mult decât atât, războinicul a pătruns și într-o alta zonă, și anume, în cea a serialelor de pe internet.

Recent, carismaticul Pîtea a lansat, împreună cu Ciprian Dafinescu, un trailer la serialul ”O să fiu milionar” în care are un rol important și care speră că vă fi extrem de urmărit, mai ales de tineri. În imagini, se observa clar că Iulian a recurs la o schimbare radicală de look, exact așa cum este și ideea proiectului, s-a făcut blond și are o freza de...în tendințe.

Iulian Pîtea, transformare șocantă!Ce întâmplă cu vedeta Exatlon! Războinicul avea să dea și o explicație a schimbării sale...estetice. "A trebuit să mă transform din punct de vedere vizual, așa o cere rolul. Sper ca acestă producție, ”O să fiu milionar”, să prindă, să aibă un impact mare, fiindcă, am muncit foarte mult și chiar am pus foarte mult suflet. Mă regăsesc în acest serial alaturi de Ciprian Dafinescu, mă simt foarte bine și consider că este drumul profesional perfect pentru mine. Din 25 iunie, să ne urmăriți pe You Tube", a comentat Iulian Pîtea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.