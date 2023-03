„Trebuie să avem grijă de părinții noștri” Soacra Gabrielei Cristea a ajuns la spital, însoțită de Tavi Clonda! Ce se întâmplă în aceste momente cu Elena Clonda

In articol:

Cu numai câteva ore în urmă, Tavi Clonda a ajuns la medic cu mama sa, Elena Clonda. Soacra Gabrielei Cristea a venit din Brașov în vizită în București pentru o serie de analize medicale, artistul dând de înțeles că starea de sănătate a mamei sale nu este tocmai roz.

Tavi Clonda este un familist convins, iar mama sa are parte de toată grija fiului ei, chiar dacă acesta și-a construit propria familie și nu mai locuiesc împreună de multă vreme. Pentru că are o serie de probleme de sănătate, soțul Gabrielei Cristea a venit la control amănunțit cu mama sa, sugerând tuturor că, la rândul lui, ar trebui să aibă grijă de cea care l-a adus pe lume.

Citește și: "Știți cum este în viață, trebuie să alegi!" Motivul pentru care Simona Gherghe nu a mai intrat în direct. Gabriela Cristea i-a luat locul în emisiune

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Elena Clonda?

Pentru moment, Tavi Clonda nu a menționat ce probleme de sănătate are mama sa, dând de înțeles că, într-adevăr, bătrânețea își spune cuvântul și în cazul său.

Spre finalul declarației, artistul și-a îndemnat admiratorii să aibă grijă cât pot de mult de părinții lor și să le ofere grija de care au nevoie la bătrânețe.

Citeste si: Ce decizie a luat Deea Maxer după divorț. Vedeta este pregătită să primească o nouă dragoste în sufletul ei: „Colorează-mi cerul gri”- kanald.ro

Citeste si: ”Afacerea” cu refugiați nu mai merge. Românii îi dau afară pe ucraineni din case- stirileprotv.ro

„Eu sunt cu mama și am fost la control cu ea. Ce să facem, mai trebuie să avem grijă și de părinții noștri și am fost la control și suntem un pic obosiți, dar important e că ești bine, mamă și că am fost la niște medici extraordinari aici și sper că ți-a plăcut și ți-a prins bine. Acum o să ai și niște analize de făcut, că așa e treaba. Important e că avem grijă și de părinții noștri, pentru că și ei au grijă de nepoți și am venit aici pentru că avem cea mai mare încredere și totul este minunat. Mă bucur, mami, că ești binișor. Aveți grijă de voi și de părinții voștri și de toți cei apropiați. Nu uitați, mergeți la control, măcar din când în când dacă nu aveți nimic.”, a spus Tavi Clona în mediul online, în timp ce se afla alături de mama sa.

Citește și: "Cu cineva pe care-l iubesc" Prima reacție a Gabrielei, după ce s-a aflat că ea și Valentin divorțează. Cei doi urmează să devină părinți în doar câteva luni

Cum se înțelege Gabriela Cristea cu soacra sa?

Cu toate că în unele cazuri relația dintre noră și soacră poate fi dezastruoasă, acest lucru nu se aplică deloc în cazul Gabrielei Cristea și al soacrei sale. Cele două au o relație foarte sănătoasă și armonioasă, prezentatoarea TV menționând chiar că ea ar trebui mai mult să primească „titulatura” de soacră decât mama lui Tavi Clonda, ea fiind mult mai exigentă atunci când vine vorba de fiicele sale.

„S oacră mea e o tipă foarte mișto și extrem de înțelegătoare. Dintre noi două, mai degrabă eu sunt soacra decât ea. Eu sunt mai cârcotașă într-adevăr și mai exigentă în ceea ce le privește pe fete.

Citeste si: “Mi-am format un principiu de viață care s-ar putea să supere pe multă lume.” Dinu Maxer a dezvăluit motivele reale ale divorțului- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte simulare Biologie BAC 2023. Ce subiecte au avut de rezolvat elevii? Barem de corectare- stirilekanald.ro

Citeste si: Deea Maxer, pregătită să înceapă o nouă etapă din viața sa. Ce schimbări vrea să facă după divorțul de tatăl copiilor ei, Dinu Maxer- radioimpuls.ro

Evident că ea e bunică și atunci e mai tolerantă și eu nu prea înghit gogoșile astea, pentru că după aceea se întorc fetele la noi acasă și eu trebuie să o iau de la capăt.

Și atunci sunt destul de autoritară inclusiv cu soacră-mea și îi spun: nu au voie să facă aia, nu au voie aia, pentru că ea ar fi un pic mai permisivă. Și e normal până la urmă, bunicii de aceea sunt bunici ca să fie mai permisivi”, a declarat Gabriela Cristea, conform Playtech.