„Trebuie să se impună altfel. Mă ceartă” De la ce pornesc discuțiile dintre Georgiana Lobonț și soțul ei?! Artista a recunoscut tot

Georgiana Lobonț și soțul ei au ținut primele pagini ale tabloidelor, după ce Rareș Ciciovan a declarat că urmează să divorțeze de artistă! În acel moment, cei doi se aflau în Maldive împreună cu cei doi copii pe care îi au, iar la întoarcerea din vacanța exotică amândoi au negat despărțirea.

Georgiana Lobonț: „E l este capul familiei și el, ca bărbat, trebuie să se impună altfel”

Ba chiar au și dovedit că nu există probleme de cuplu între ei, iar acum sunt mai uniți ca niciodată! Interpreta de muzică de petrecere a vorbit inclusiv despre cel de-al treilea copil, dar și despre atmosfera din spatele ușilor închise ale casei lor!

Nu este niciun secret faptul că Georgiana Lobonț este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică de petrecere și astfel că agenda ei este plină cu evenimente la care trebuie să întrețină atmosfera. Alături de ea, la tot pasul, este Rareș Ciciovan care o însutește peste tot și amândoi sunt plecați cu zilele de acasă, spre tristețea copiilor săi, care rămân adesea în grija bunicilor.

Artista recunoaște că asta este cea mai mare durere a ei este că fiul și fiica ei sunt mai mereu departe de ea, însă revederea este mereu la fel de dulce, dar pentru că este mereu departe de ea, aceasta le iartă orice năzdrăvănie pe care o fac, dar nu același lucru îl poate spune despre Rareș Ciciovan, care joacă „rolul” părintelui autoritar.

Ba chiar și ea este mustrată de soțul ei atunci când nu le atrage atenția celor doi copii când greșesc.

„Nu știu ce simt copiii, dacă ne ceartă rău în gândul lor, dar asta este viața noastră, pe drumuri. Ne sunăm pe cameră în fiecare zi, dar tot este greu. Când ajung acasă, se lipesc de pieptul meu și spun că le-a fost dor de noi. Îi recompensăm când sunt cuminți. Îi ducem când putem în vacanțe cu noi. Mereu mă emoționez când îi am în față, chiar dacă mai fac prostioare. Rareș îi pune puțin la punct pentru că, într-adevăr, el este capul familiei și el, ca bărbat, trebuie să se impună altfel. Este bine cum face Rareș, pentru că trebuie să existe și o autoritate. Mă ceartă că sunt prea blândă, dar nu am cum să nu fiu când îi am în față.” , a mai spus Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț și-ar dori să devină mamă din nou: „P oate o să ne mai dea Dumnezeu un copil”

Artista nu exclude posibilitatea de a deveni mămică pentru a treia oară, însă a mărturisit că ea și soțul ei nu au neapărat în plan venirea pe lume a unui alt copil. Ba chiar a recunoscut că Rareș Ciciovan nu este la fel de încântat de ideea ca ei doi să devină părinți din nou și asta pentru că și așa au întâmpinat foarte multe dificultăți cu doi copii.

„Dacă s-ar întâmpla să vină( n.r. un bebeluș), ar fi binevenit. Eu îmi doresc din suflet, iar Rareș s-ar bucura, un copil este o binecuvântare. Dar nu am planificat, momentan. După ce ne mutăm la casa nouă, sper să reușim să ne mutăm de Crăciun, poate o să ne mai dea Dumnezeu un copil. Mie mi-ar plăcea să mai am un copilaș, dar Rareș spune că nu vrea, pentru că a fost foarte greu când am adus pe lume copiii. Eram însărcinată când am început să am succes, devenisem foarte căutată, solicitată.”, a declarat vedeta, potrivit Fanatik.

