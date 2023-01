"Trecerea de la agonie la extaz" Ce a apărut pe contul Mirunei, la scurt timp după ce a anunțat divorțul de Cosmin. Mesajul care le-a dat de gândit fanilor

In articol:

Miruna și Cosmin aveau planuri mărețe în finală, când s-au căsătorit în cadrul show-ului moderat de Simona Gherghe. Au părăsit competiția pregătiți să-și întemeieze o familie împreună, dar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

După doar o lună de mariaj, tânărul a găsit în telefonul soției sale mesaje de dragoste adresate fostului iubit, iar divorțul a fost inevitabil. Acum, la scurt timp de la anunțul despărțirii, Miruna pare să fie împăcată cu decizia luată. Dovada o reprezintă chiar declarațiile acesteia și mesajele postate în ultimul timp pe rețelele de socializare.

Miruna, mesaj surprinzător după despărțirea de Cosmin: "Trecerea de la agonie la extaz ține doar de echilibru"

După anunțul divorțului, Miruna și Cosmin au stârnit un val de controverse în mediul online. Cu toate acestea, însă, tânăra pare să nu regrete alegerea făcută. De curând, fosta parteneră a lui Cosmin a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care a dat de înțeles că este împăcată cu decizia despărțirii și că reușește să gestioneze întreaga situație: "Orice vârf ascunde o prăpastie. Așa că... trecerea de la agonie la extaz ține doar de echilibru", a scris Miruna pe contul personal de Instagram.

Miruna și Cosmin [Sursa foto: Captură video]

Miruna a răbufnit, după ce a ajuns ținta unui val de critici

Chiar dacă și-a asumat ceea ce a făcut și faptul că nu poate continua mariajul cu soțul ei, Mirunei nu i-au picat deloc bine reacțiile telespectatorilor, care au criticat-o dur: "Măi oameni buni, ăștia care mă jigniți, înjurați și blestemați, aveți impresia că stau să plâng în pernă de la mesajele voastre? Voi vă consumați timpul scriind mizerii, eu îmi consum timpul dând Block peste Block. Atât! Iar pentru persoanele care îmi trimit mesaje kilometrice cu ce e mai bine de făcut, vă sfătuiesc să vă vedeți de viața dumneavoastră! Nu se împacă nimeni cu nimeni, fiecare știe ce e mai bine pentru viața lui și ce va face de acum încolo. Nu vă mai dați toți cu părerea, că e lumea plină de deștepți cu păreri!

Voi știți mai multe despre noi poate decât știm noi. Calmați-vă!! Nu înțelegeți să lăsați oamenii în pace??? Ați susținut, nu ați susținut, emisiunea s-a încheiat! Inimii nu îi dictezi și nu sunteți voi în măsură să judecați și să îmi spuneți mie ce să fac și cum sunt! Sau că nu am avut sentimente etc. Eu știu cel mai bine ce am simțit! Eu și Dumnezeu! Atât! Nu voi!!! Am dat deja prea multe explicații ieri tocmai ca să vă mai vedeți de viață și să nu mai inventați adevăruri! Ăștia care judecați, sfinților, lăsați-mă în pace, vă rog frumos! Rămâneți voi în lumea voastră fără de greșeală! Oamenii de nimic nu sunt cei care greșesc poate din iubire, ci aceia care jignesc gratuit și blesteamă având și ei copii acasă. Sănătate și înțelepciune! Aveți nevoie mulți!", a transmis Miruna în mediul online.

Miruna [Sursa foto: Instagram]