"Trecutul este asemeni unui fluviu" Anunțul făcut de Cristina Spătar, la aproape 7 ani de la divorț. Ce se întâmplă în viața ei, de când s-a recăsătorit și a reușit să-și întemeieze o nouă familie

În urmă cu aproape șapte ani, Cristina Spătar avea să divorțeze cu scandal de tatăl copiilor săi. Atunci și multă vreme după a trecut prin clipe dificile, dar vedeta spune că mereu a ținut capul sus și a avut speranță.

Speranță care, în cele din urmă, i-a adus fericirea supremă pe care o trăiește acum alături de un milionar din Vâlcea.

Artista a trecut de la agonie la extaz

Însă, pentru că nimic nu trece fără să lase urme, privind în ambele părți, în trecut și în viitor, Cristina Spătar a transmis acum un mesaj public.

Un mesaj de suflet prin care a decis să lase ce a fost mai greu și mai neprietenos în spate și să se bucure de ceea ce are acum.

Copiii, cariera și actualul soț milionar, care o face cea mai fericită femeie și căreia i-a spus și „DA” în fața ofițerului de stare civilă.

”Trecutul este asemeni unui fluviu care dispare din vedere, viitorul este un ocean plin de oportunități și încântare”, a scris Cristina Spătar, pe contul personal de Instagram.

Cristina Spătar s-a căsătorit

Artista s-a logodit și căsătorit civil în secret și totul a ieșit la iveală abia după ce au avut loc evenimentele.

Asta și pentru că așa și-au dorit, dar și pentru că actualul soț este un bărbat plin de surprize, care a luat-o pe nepusă masa până și pe ea.

S-au logodit în Dubai, într-un cadru de lux, apoi la București au semnat certificatul de căsătorie, nașă și martoră fiindu-le Claudia Ghițulescu.

„A fost foarte drăguț. Nu știam că atunci se va întâmplă lucrul ăla (n.r. cererea în căsătorie). Mi s-a părut așa, ceva extraordinar. Stând la masă așa, deodată, a dispărut, eu am crezut că e la toaletă, pe undeva, când colo s-a întors cu buchetul de flori și cu inelul de logodnă. Nu mă așteptam, nici nu știam ce să fac. Eu m-am căsătorit pe 10 decembrie. Vorbeam de mult timp despre lucrul asta și în final am făcut pasul. A fost ceva intim, ceva foarte frumos. Eu am zis că o să fim 4-5 persoane, când colo, au fost și ai lui, și ai mei”, a povestit Cristina Spătar, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Și cum viitorul este plin de oportunități, întrebată după căsătorie dacă se gândește să devină mamă iar, acum alături de actualul soț, Cristina Spătar nu a oferit un răspuns clar.

Vedeta, așa cum spune și mesajul de mai sus, lasă destinul să-și urmeze propriul curs, care va fi sau nu unul plin de surprize.

Important este, însă, ca cei trei copii ai lor să ducă o viață bună și să aibă parte de o educație aleasă și de o iubire pe măsură.

„Nu știu dacă aș mai putea, dar niciodată nu poți să spui niciodată. Nu știu dacă ar mai avea rost la vârsta asta. Avem trei copii și cred că din momentul ăsta ar trebui să ne ocupăm de educația lor, de binele lor”, a mai spus cântăreața.