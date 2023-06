”Tremuram” Tavi Clonda, clipe de panică în miez de noapte! Ce s-a întâmplat cu Gabriela Cristea: „Mi s-a dat lumea peste cap complet”

In articol:

Tavi Clonda este iubit și îndrăgit de mulți români, iar soțul Gabrielei Cristea este mereu sincer față de fanii săi, indiferent că este vorba despre viața profesională sau cea de familie. Așa s-a întâmplat și recent, căci invitat în cadrul unui podcast pe YouTube, Tavi Clonda și-a deschis sfuletul în fața publicului său și a vorbit despre prima sarcină a Gabrielei Cristea, despre care a spus că nu a fost una ușoară.

Vedeta a povestit exact că a preluat din stările partenerei sale de viață, stări pe care prezentatoarea TV le avea la acel moment, iar prima dată când a trecut prin acestă situație, la rândul său, chiar s-a speriat foarte tare.

„Mi s-a dat lumea peste cap complet. Prima sarcină nu a fost ușoară a Gabrielei și i-am preluat și niște anxietăți, eu nu știam ce sunt alea.(...) În timpul sarcinii începea să nu doarmă, nu mai știu prin ce trimestru al doilea, al treilea, dar era destul de avansată sarcina. Țin minte și acum, nu prea am povestit-o, odata se plimba singură, eu mă culcam tot târziu, dar nu mai puteam să țin ochii și a venit odată lângă mine în pat și eu nu știam ce înseamnă atacuri de panică, anxietatea, auzisem, dar nu știam și țin minte când am luat-o în brațe așa să o liniștesc și inclusiv sarcina, am simțit că a trecut ceva, mamă ce m-am panicat. Tremuram așa un pic, dar nu grav și de atunci am început să am și eu anumite stări.”, a declarat Tavi Clonda, în cadrul unui podcast pe Youtube.

Tavi Clonda și-a lăsat cariera pe planul secund pentru familie

Tavi Clonda a fost mai sincer ca niciodată și a mărturisit în cadrul aceluiași interviu că și-a lăsat cariera pe un plan secund, doar pentru a putea să aibă grijă de familia lui, așa cum el și-ar dori.

În continuare, vedeta se ocupă și de partea artistică, însă acesta suține că este mult mai implicat în viața de familie.

„Familia pentru mine înseamnă totul, de asta mi-am lăsat un pic și cariera în spate, m-am sacrificat în ghilimele. Un zâmbet de-al unui copil de-al meu nu face cât 10 stadioane pline la un concert, adică visul meu cel mare era să cânt pe stadioane, s-a mai schimabat visul. Nu am renunțat la viața artistică, pentru că asta fac și asta mă împlinește și asta îmi place și dau și exemplu copiilor, dar am pus-o pe planul 2, dacă nu chiar pe 3, pentru că părerea mea este că un bărbat cam asta face. În afară că le dă siguranță, ok, și siguranță financiară trebuie, dar protejarea asta trebuie să vină pe toate planurile.”, a mai spus Tavi Clonda, pentru aceeași sursă.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea [Sursa foto: Instagram]