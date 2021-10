Tristan Tate țintește tot mai sus, după relația cu Bianca Drăgușanu. Cu ce vedetă s-a afișat acum britanicul

In articol:

Tristan Tate este un afacerist britanic care a intrat în atenția presei mondene după relația cu Bianca Drăgușanu. Deși lucrurile nu au mers între ei, Tristan Tate a continuat să facă furori printre femeile frumoase din România și nu numai.

Tristan Tate s-a iubit cu Bianca Drăgușanu. De ce regretă vedeta relația cu britanicul

Tristan Tate, afacerist britanic [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu și Tristan Tate au avut o relație în urmă cu câțiva ani. Cei doi au fost împreună doar câteva luni.

S-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni și a fost dragoste la prima vedere.

"S-a întâmplat că ne-am cunoscut prin nişte prieteni comuni şi el a îndrăznit să mă abordeze, tocmai datorită faptului că nu ştia cine sunt.

(…) Nu aş putea să definesc ce mi se întâmplă acum, aş putea spune un singur lucru: frumos. S-a întâmplat că a avut curajul să mă abordeze. (…) Mi s-a părut foarte amuzant, în momentul în care m-a întrebat câţi ani am, cu ce mă ocup, l-am întrebat dacă chiar nu ştie cine sunt. (…) El a văzut apoi Instagramul meu, a văzut că am un copil, că lucrez în televiziune.M-a întrebat dacă sunt într-o relaţie şi i-am spus că este complicat. Eu i-am spus, nu l-am minţit. I-am zis exact lucrurile cum sunt. (…) Ne-am dat seama că avem mai mulţi prieteni comuni, am luat cina în oraş şi acolo am fost surprinşi.", a spus Bianca la Kanal D la momentul respectiv.

După despărțire, cei doi nu au rămas în relații bune. Bianca Drăgușanu a spus că regretă relația cu britanicul, iar acesta a ținut să-i dea replica pe contul său de socializare.

„Relație? Ce relație? Am avut o singură iubită în 2018 și nu este ea aceasta', a scris Tristan Tate, pe rețelele de socializare, la acel moment.

Cine este noua cucerire a lui Tristan Tate

După ce a încheiat relația cu Bianca Drăgușanu, Tristan Tate a schimbat mai multe bombe sexy. În prezent el s-ar iubi cu o focoasă brunetă, care de această dată nu mai este din România. Un cititor wowbiz.ro a trimis pe adresa de pont un mail cu câteva capturi salvate din Insta Story postat chiar de presupusa iubită a britanicului.

Noua cucerire se numește Santa Kitana, o cunoscută artistă din Bulgaria. Din imaginile postate de artistă pe Instagram se vede cât de bine arată și cât este de populară. De altfel, imaginile postate alături de Tristan Tate indică o apropiere între ei, iar descrierea pusă de artistă lasă loc interpretărilor: "Fetelor rele le plac băieții răi!".