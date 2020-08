Trucuri pentru transport mobilă. Te-ai decis să te muți?

In articol:

Vreau să-mi transport mobila, dar nu știu cum să aranjez lucrurile încât să îmi fie cât mai ușor. Evident, încercă să evit să caut o firmă pentru debarasare și transport mobila.

Daca nu este vorba de o piesa mica de mobilier este indicat sa se impinga la locul dorit decat sa fie ridicata. Multi dintre noi nu stim si nu avem experienta pentru a ridica obiectele grele, si astfel la sfarsit putem castiga o camera frumoasa, dar si o durere de spate persistenta. Daca este neaparat necesar a se ridica ceva folositi picioarele si a se evita ridicari mari cu ajutorul bratelor sau a umerilor si intotdeuna pastrati spatele drept.

Evită să faci din transport mobilă un du-te, vino!

Incercati pe cat posibil sa strecurati ceva pe sub picioarele pieselor de mobilier, faceti o miscare de ,,dute-vino’’ pentru ca un prosop sau un carton sa alunece sub mobilier astfel aceasta se va muta mai usor in casa. Pe covor incercati cartonul, pe parchet lucios prosoape.

In multe magazine de bricolaj exista roti de mici dimenisuni cu platforme, utilizate fie de profesionisti in domeniul relocarilor fie de persoane care vor o schimbare in camera lor ,acestea se aseaza pe ambele parti a piesei de mobilier astfel mutarea mobilei lor va fi mult mai usoara, recomandata la aceasta modalitate este ajutorul unui prieten.

Desi natural tendinta omului este sa impinga lucrurile grele s-a descoperit ca trasul este o modalitate mai usoara si cu un efect mai mare pentru piesele mai grele de mobilier mai ales daca se aplica si principiile de la subpunctul 2. Asezati mainile pe ambele parti ale mobilierului , cu picioarele la cativa centimetri departare coborati corpul ca si cand va asezati pe un scaun apoi trageti piesa usor .

O debarasare de mobilă se face mai ușor dacă golești tot înainte

Majoritatea dintre noi trec peste acest pas si incearca sa mute piesele de mobilier inainte de golirea lor. Lasati timp pentru scoaterea tuturor obiectelor, automat aceasta va fi mai usoara , dar veti avea si garantia ca nimic nu va cadea din sertare.

In primul rand strategia pentru mutat incepe cu un plan realizat in casa noua. Daca toate detaliile din aceasta casa sunt arenajate si finisate (ceea ce este o formula ideala, pentru ca o casa noua este cu adevarat pusa la punct in circa un an din momentul in care incepi sa locuiesti in ea), atunci trebuie sa faci o schema pentru fiecare camera in parte. Aceasta strategie pentru mutat, te indeamna sa stabilesti cu exactitate (cu ruleta in mana!) locul pieselor de mobilier pe care le vei aduce din casa veche in casa noua.

In felul acesta o sa vezi exact ce iti mai trebuie, ce nu trebuie sa mai iei cu tine si care sunt piesele de mobilier care vor trece dintr-o casa in alta. Faci economie de timp, bani si efort si este primul pas pentru aceasta strategie pentru mutat.

Pasul doi este sa verifici daca piesele tale de mobilier se pot demonta, si daca reasamblarea mai aduce piesele de mobilier in forma initiala. Eventual cere ajutorul unui specialist si o mana de ajutor din partea unui tamplar.

Împachetează cu grijă lucrurile fragile

Pasul trei inseamna impachetarea tuturor obiectelor fragile si mici. Cutiile si materialele antisoc sunt esentiale. Fiecare cutie poate avea un opis cu ceea ce se afla in interior sau, mai simplu, o poza cu ceea ce urmeaza sa intre in cutie. Te va scuti de foarte multa bataie de cap in casa noua. Nu folosi cutii mari. Cutiile mici sunt mult mai practice si mai sigure. Pentru obiecte marunte, delicate si pretioase, care se pot sparge foloseste sertarele din casa ta. Un sertar de dimensiunea medie poate functiona ca cea mai simpla si mai buna cutie. Aseaza obiectele casabile pe prosoape. Le poti fixa cu banda adeziva sau le poti impacheta in ziare. Sertarul cu pricina se sigileaza cu banda adeziva trecuta pe deasupra unui carton asezat peste toate cele asezate in sertarul-cutie.

Nu pune in cutii decat obiecte curate, in stare perfecta. Nu are rost sa muti farfurii ciobite si cani fara toarta dintr-o casa in alta, nu? Ideea este valabila si pentru electrocanice, piese de mobilier si haine si toate cele care se mai aduna intr-o casa.

Daca distanta intre casa noua si casa veche este mica poti face mai multe drumuri. Strategia pentru mutat spune ca ordinea cea mai buna a operatiilor este urmatoarea: cutiile cu lucruri mici, sacii cu haine, cartile si electrocasnicele mici.

Toate trebuie depozitate pe categorii in mijlocul unei camere sau a mai multor camere, in functie de destinatie. Urmeaza mobila functionala – dulapuri, servante, biblioteca si alte piese care presupun spatii de depozitare.

Daca ai timp, dupa aceasta faza poti aranja toate lucrurile din cutii, la locul lor. La final se aduc, dintr-o parte in alta, paturile si electrocanicele mari (frigider, aragaz, masina de spalat). In felul acesta casa veche ramane functionala – ai unde sa gatesti, ai frigider, ai pat, iar in casa noua lucrurile se organizeaza simplu.

Daca distanta dintre cele doua case este mare mutarea se face dintr-o data dar se respecta ordinea operatiilor. Primele care sunt urcate in masina sunt paturile, electrocasnicele mari, adica ultimele care vor fi date jos, apoi mobila cu spatii de depozitare si la final cutiile si cutiutele, sacii, cartile si restul maruntisurilor.

Care este regula pentru un transport mobilă mai ușor

O regula buna pentru aceasta strategie pentru mutat este sa impachetzi cartile in pachete mici, legate cu sfoara. Sunt usor de manipulat, usor de transportat si stii exact ce si unde trebuie pus.

Lenjeria, prosoapele, dar si alte din aceasta categorie, trebuie impachetate curate, calcate si frumos asezate in saci de plastic. Ruleaza sacul si aseaza-le teancuri, teancuri pe toate unele peste altele, iar pe masura ce se umple ruleaza in sens opus marginile sacului.

Pentru haine foloseste toate geamantanele si gentile pe care le ai si cere imprumut de la prieteni alte geamantane si genti. Este cea mai sigur si mai comod mod, iar daunele produse de transport sunt minime.