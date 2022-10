Trupa A.S.I.A. s-a reunit! Fetele nu și-au ieșit nicio secundă din mână, au făcut un adevărat spectacol. Cine le-a regrupat? "Nu am ezitat nicio secundă" | EXCLUSIV

In articol:

Trupa A.S.I.A a fost și va rămâne una dintre cele mai de succes formații muzicale de fete din România.

Cine a reunit trupa A.S.I.A?

Românii încă ascultă piesele lor și se uită cu nostalgie la momentele în care performau împreună. Făceau show-uri de zile mari, erau de neegalat, rămânând în istoria trupelor din țara noastră.

Iana Novac a sărbătorit 20 de ani de carieră într-un mod inedit. A organizat un concert grandios, la Sala Palatului, care a fost plină. Apogeul spectacolului a fost reunirea trupei A.S.I.A. Show-ul pe care l-au făcut i-a lăsat cu gura căscată pe toți cei din public. La acest eveniment a fost prezent și WOWbiz, care a stat de vorbă cu toate membrele celebrei trupe. Iana a fost cea care ne-a dezvăluit a cui a fost ideea genială de a le pune din nou pe toate pe aceeași scenă.

"Această idee nu am avut-o eu, ci managerul meu, soțul meu. Când vorbeam de acest spectacol, el a venit cu ideea. Am zis imediat că e o idee grozavă, nu mi-ar fi trecut prin cap niciodată. Le-am sunat, ele imediat au răspuns cu atâta bucurie și atâta bucurie a produs acest moment, nu vă puteți imagina., unt niște suflete minunate Mi-a fost atât de dor de colegele mele, sunt niște fete extraordinare. Vă dați seama? Să ai succes de la 16 ani și unde te duci să te ovaționeze o sală întreagă, să te duci la spectacol cu poliția în față și în spate, să trăiești cu acest succes imens și tu ca și suflet să nu te modifici deloc. Ele sunt mai curate la suflet și mai normale, umane, decât mulți oameni simpli. Le iubesc foarte mult. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut șansa să le cunosc.", a declarat Iana, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum au reacționat membrele trupei A.S.I.A. când au primit vestea reunirii?

Oare au fost de acord din prima? Oare s-au gândit de două ori înainte să accepte? Oare au remușcări? La toate aceste întrebări ne-au răspuns Sorana, Anca și Anemona. Iată cum au reacționat când Iana le-a sunat și le-a propus să se reunească.

"Nu am ezitat nicio secundă. Doar ne-am bucurat și de acolo am așteptat să ne vedem. Chiar ne scriam înainte să ne întâlnim că nu mai aveam răbdare. Ne-a fost dor. Noi vorbim mult pe grup. Avem un grup al nostru, noi ținem legătura. Nu avem timp să ne vedem ce-i adevărat, dar de vorbit ne uită Dumnezeu. Zilele astea când ne-am întâlnit la repetiții, eram nevorbite. Noi nu am repetat, am vorbit.", au precizat fetele de la trupa A.S.I.A., în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Trupa A.S.I.A, primele reacții după ce s-au reunit pe scenă

Publicul a fost pur și simplu în delir. Hiturile lor cele mai mari au răsunat pe marea scenă și nimeni nu putut sta jos. O trupă adevărată se vede când are succes, acesta rămânând pe viață. Sorana, Anca și Anemona au dezvăluit cum s-au simțit după ce au cântat din nou împreună, în vechea formulă, pe aceeași scenă, într-un astfel de context.

"Am fost emoționate, foarte emoționate. Înainte de concert se simțea atât de tare o forță din public, de la oamenii din jurul nostru, eram atât de încântate, la o lacrimă eram.", au mai spus fetele de la trupa A.S.I.A., în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Toate cele patru membre ale trupei au precizat că nu se știe pe viitor dacă vor mai avea reprezentații împreună, cert e că vor ține legătura în continuare, ca și până acum și, dacă cumva se va mai ivi ocazia, nu vor spune NU unei reprezentații ca pe vremuri.

