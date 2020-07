In articol:

Mai mulți tineri se aflau la malul mării, bucurându-se de ieșirea din izolare și de vremea frumoasă. Distrându-se și făcând filmulețe pentru diferite aplicații, aceștia au găsit la un moment dat o valiză pe plaja pe care se aflau.

„Noi am glumit că poate valiza are bani în interior, dar pe măsură ce am deschis-o mirosul a fost copleșitor." a spus persoana care a filmat videoclipul, potrivit presei internaționale.

Din curiozitate, adolescenții au deschis valiza, iar cu fiecare moment în care desfăceau și mai mult fermoarul ce o ținea închisă, un miros din ce în ce mai înțepător invada atmosfera.

Trupurile a doi tineri, un bărbat și o femeie, au fost găsite în valiză

Adolescenții speriați au anunțat imediat poliția, care a ajuns rapid la fața locului. Aceștia au descoperit trupurile neînsuflețite a doi tineri, un băiat și o fată. Valiza a fost găsită în SUA, Seattle, pe una dintre cele mai mari și vizitate plaje, iar micii adolescenți care au găsit-o au rămas cu siguranță șocați si speriați.

Victimele au fost împușcate cu câteva zile în urmă, au explicat cei care s-auocupat de anchetă. Trupurile neînsuflețite au fost lăsate pe plajă, conform spuselor medicilor legiști. Trupurile au fost identificate fiind vorba despre Austin “Cash” Wenner, în vârstă de 27 și iubita sa, Jessica Lewis, în vârstă de 35 de ani.