"Tu chiar nu o să mai vii decât în vis?" Mama alpinistei decedate în Bucegi își strigă durerea. Trupul Silviei zace de 13 zile pe munte

Au trecut 13 zile de când Silvia Murgescu a fost găsită fără suflare, în Munții Bucegi. Alpinista din Brașov a sfârșit într-un mod tragic, după ce a plecat pe "Albișoara Gemenilor", în Caraiman, pentru a-și omagia sora.

Durerea familiei este nemărginită, mai ales pentru că trupul neînsuflețit al femeii de 38 de ani nu a putut fi ridicat nici până acum de către salvamontiști, la aproape două săptămâni de la tragedie.

Mama Silviei: "Hai, spune că a fost o glumă!"

În urmă cu aproape două săptămâni Silvia Murgescu pleca pe un traseu în Munții Bucegi, pentru a-și omagia sora. Ceea ce nu puteau să-și imagineze, însă, apropiații, era faptul că alpinista urca pentru ultima oară pe munte, căci locul pe care îl iubea cel mai mult avea să fie și acela care îi lua viața. Acum, la 13 zile de când trupul ei neînsuflețit a fost găsit căzut în Brâul Portiței, mama Silviei se roagă neîncetat ca salvamontiștii să poate reuși, într-un final, să-i aducă fiica acasă.

Alpinista decedată în Bucegi, alături de mama ei [Sursa foto: Facebook]

Femeia trăiește un adevărat calvar, fiindcă nici măcar nu-și poate conduce copilul pe ultimul drum, așa cum se cuvine: "Bună dimineața, Silvia! Aștept un semn de la tine de 13 zile și 6 ore. Uite cât de fericite am fost, acum ce s-a întâmplat, de nu te întorci acasă? Știi că mamița nu e supărată pe tine. Hai, spune că a fost o glumă! Tu chiar nu o să mai vii la mine decât în vis? Mă tot uit la telefon, îl port la mine, îmi fac griji că poate ai sunat și nu am auzit. Silvia, draga mea, ai avut prea mare încredere în mine, ai crezut că te pot salva din orice situație. Mamița nu a putut să te apere de munte. Muntele a fost mai puternic decât mamița. Muntele s-a îndrăgostit de tine și nu îți dă drumul din strânsoarea lui. Roagă-te de el, să îți dea voie să vii și la mamița, că și eu te iubesc mult.", a scris mama alpinistei din Brașov, pe rețelele de socializare.

Alpinista decedată în Bucegi [Sursa foto: Facebook]

Trupul Siviei nu a putut fi ridicat de pe munte, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile

Chiar dacă salvamontiștii au încercat în nenumărate rânduri să ajungă în locul în care trupul Silviei a fost văzut de către echipajul de pe elicopter, acțiunile acestora nu au dat roade, din nefericire. Condițiile meteo nefavorabile nu le-au permis salvatorilor să ajungă în siguranță în Brâul Portiței, acolo unde alpinista și-a dat ultima suflare: "În data de 12.01., după ora 18.00 când am aflat de faptul că aceasta nu mai răspundea la telefon, o echipă de prim-răspuns a plecat în căutarea ei, în zona în care am presupus că s-ar putea afla, iar echipa de suport a fost mobilizată și s-a aflat în așteptare la sediul Salvamont Bușteni. Echipa de prim-răspuns a încheiat căutările la ora 1.20 noaptea, în condiții de viscol puternic, ajungând la Baza Salvamont Baba Mare. În dimineața zilei de 13.01., aceasta a fost reperată de către Salvamont pe un versant al Crestei Picăturii, căzută fiind din Brâul Portiței. Imediat am alertat Dispeceratul IGAv, care a alocat o resursă de zbor (elicopter EC135 cu troliu).

Am încercat recuperarea victimei, dar salvatorul montan care a coborât cu troliul nu a avut timpul necesar la dispoziție pentru a efectua operațiunile necesare, misiunea fiind întreruptă, din cauza rafalelor de vânt foarte puternice, pentru a nu periclita siguranța elicopterului și a echipajului. În zilele de 14,15,16.01, Masivul Bucegi a fost sub incidența codurilor roșu și portocaliu de vânt puternic, împiedicând astfel desfășurarea operațiunilor de recuperare terestră (aici se adaugă și riscul de avalanșă din zonă) sau aeriană. Din păcate, din prognoza meteo se observă că și în următoarele trei zile vântul va fi deosebit de puternic, în data de 20.01 se pare că va fi o fereastră în care va fi posibilă o operațiune de extragere.

Suntem în legătură permanentă cu DSU și IGAv, avem pregătită echipa de intervenție, iar când condițiile meteo vor permite vom realiza această operațiune. Suntem obișnuiți cu riscul, e prezent zi de zi în activitatea noastră, dar un risc calculat, iar din analiza factorilor de risc (evaluarea zonei, posibilitatea producerea avalanșelor, timpii de intervenție, resursele umane și tehnice, condiții meteo,etc) am ajuns la concluzia că intervenția aero este soluția cea mai bună în acest caz, dar nu excludem nici operațiunea terestră în cazul în care cea aero nu se va putea realiza, în cele din urmă. Suntem conștienți că durerea aparținătorilor este mare, dar vă asigurăm că facem tot ce este posibil pentru a duce această operațiune la bun sfârșit. Sincere condoleanțe!", au transmis reprezentanții Salvamont Prahova în urmă cu câteva zile, pe pagina lor de Facebook.

