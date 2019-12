Din pacate, conducerea autoturismelor poate reprezenta si o sursa de probleme, unele dintre ele cu urmari costisitoare. Dintre toate se remarca posibilitatea primirii unei amenzi de circulatie, care vine cu doua elemente negative in viata soferului.

In primul rand, este vorba despre sumele de bani destul de piperate, care trebuie platite in cazul incalcarii regulilor de circulatie, iar, in al doilea rand, este vorba despre punctele de penalizare care acumulate in timp pot duce la suspendarea permisului de conducere pentru o perioada cuprinsa intre o luna si trei luni. Totusi, exista solutii pentru evitarea acestor amenzi. Mai ales acum, imediat ce a sosit iarna, schimbarea cauciucurilor cu unele de iarna este obligatorie pentru evitarea unei amenzi usturatoare, asa ca un sofer poate gasi aici modelele potrivite de pneuri pentru masina sa, pentru evitarea oricarei neplaceri.

1. Amenzile pentru viteza sunt cele mai des intalnite. Orice metoda prin care acestea sunt evitate este utila, ca de exemplu folosirea aplicatiilor de telefonie mobila care anunta din timp in ce loc sunt amplasate aparatele de radar ale Politiei. O alta solutie este folosirea limitatorului de viteza pe care majoritatea masinilor moderne il au din constructie. Detectoarele de radar sunt legale in Romania, asa ca si ele pot fi utilizate, insa, cu anumite precautii deoarece nu functioneaza in toate cazurile;

2. Amenzile pentru expirarea Inspectiei Tehnice Periodice (ITP) și pentru Raspunderea Civila Auto obligatorie (RCA) sunt la fel de des intalnite ca si amenzile pentru viteza. Acestea sunt extrem de costisitoare pentru romanii care au salarii medii. Exista aplicatii pentru telefonia mobila, usor de utilizat, care anunta din timp proprietarii de masini ca ITP-ul si RCA-ul vor expira curand si se vor putea lua masuri pentru a se evita amenda;

3. Starea tehnica deficitara a masinii poate aduce si ea amenzi costisitoare, asa ca pastrarea automobilului in bune conditii este esentiala pentru evitarea unei cheltuieli inutile. Cel mai adesea, vinovate sunt sistemele de directie si de franare, acestea trebuind a fi controlate ca nu cumva sa fi aparut vreo defectiune;

4. De foarte multe ori, in Romania, s-au inregistrat amenzi pentru o alcoolemie ridicata, mai ales ca in tara nu este permis sub nicio forma consumul bauturilor de acest tip de catre conducatorii auto. Soferii care prefera sa bea, desi stiu ca trebuie sa conduca in scurt timp, pot folosi un alcoolmetru, usor de procurat din mediul online, instrument care sa le arate clar daca alcoolul ingerat a fost sau nu metabolizat de organism. Dupa ce efectele au trecut si dispozitivul a aratat 0% alcoolemie, soferii pot conduce linistiti pentru ca nu vor lua amenda;

5. Respectarea regulilor de circulatie in general, in orice conditii, chiar daca unele par inutile, este o solutie sigura pentru a evita incasarea unei contraventii. Cel mai adesea, in aceasta privinta, se iau amenzi pentru depasirea liniei continue si pentru neacordarea prioritatii pe trecere a pietonilor. Mai ales in aceste doua situatii trebuie sa se acorde mai multa atentie pentru a nu se ajunge la amenda si la ridicarea permisului.

In concluzie, chiar daca riscul de a lua amenda nu poate fi eliminat in totalitate, totusi, se poate apela la anumite metode pentru a se minimaliza acest risc, in asa fel incat bugetul de familie sa nu fie afectat.