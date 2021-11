Tudor Chirilă, mesaj pentru tatăl său la 20 de ani de la moartea acestuia! Ce mărturisiri a făcut actorul

In articol:

În cadrul unui podcast, Tudor Chirilă a dezvăluit o serie de declarații despre viața sa, atât profesională, cât și personală. Astfel aflăm că tatăl său era considerat cel mai mare gazetar de sport din țară, iar mama sa, Iarina Demian, este o actriță și o regizoare celebră, de la care a învățat foarte multe.

La câțiva ani de la moartea tatălui, Tudor Chirilă a înființat gala premiilor "Ioan Chirilă", destinate celor mai pricepuți jurnaliști sportivi din țară. Încă de la vârsta de 5 ani, a crescut lângă marii actori ai teatrului de comedie, urmând ca mai târziu să urmeze și el această cale.

"La mine în familie nu știu dacă era de ales, eu prin a XII-a nu prea știam ce să fac, toată lumea era pregătită, în timp ce eu jucam fotbal în Tineretului, nu-mi dădeam seama. (...) Am dat la facultate și mi s-a schimbat totul, mi s-a părut că facultatea e libertatea pe care nu am avut-o în liceu. În liceu, erau ăia doi profesori pe care îi are oricare dintre noi și care au fost mișto, în rest 'bă, ratatule!', 'nu o să-ți iasă nimic!'", a mărturisit Tudor Chirilă.

Citeste si: Radu Vâlcan a surprins-o pe Adela la serviciu! Ce gest a făcut actorul față de soția sa? "Mi se pare cel mai romantic"

Tudor Chrilă, mărturisiri din viața de artist

Tudor Chirilă [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Tot în cadrul podcastului găzduit de Gojira, Tudor a povestit și tranziția de la teatru la muzică și cum reușește să le îmbine atât de bine.

"Am terminat facultatea, am intrat în 'Trupa pe butoaie', am făcut un prim spectacol la teatrul de comedie, 'Mireasa mută', apoi nu s-a mai întâmplat nimic (…).

După ce am căzut, ăla a fost momentul în care, după o beție cu 'Trupa pe butoaie' după un spectacol, l-am întâlnit pe Liviu cu care aveam să facem, alături de Traian Bălănescu, trupa 'Vama Veche'. Tata a apucat să asculte primul album al trupei 'Vama Veche' și cred că a plecat cumva mulțumit dintre noi", a adăugat artistul.

Citeste si: Cât de apropiați sunt Kamara și Megan Fox de România? "Amândoi suntem îndrăgostiţi"

Cu această ocazie, am aflat și istoria trupei Vama Veche. Conform spuselor cântărețului, el și colegii lui au compus câteva melodii în doar trei săptămâni. Prima dată a încercat să cânt la clarinet, însă în urma sfaturilor primite, s-a concentrat strict pe voce, devenind solistul trupei din care face parte. În 2006, formația s-a destrămat, la scurt timp luând naștere ''Vama'', unde s-au mai alăturat încă trei artiști.