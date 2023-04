Tudor Gheorghe a vorbit despre retragere din lumea artistică. Ce are de gând să facă atunci când va sosi momentul: „O să am decența”

In articol:

Tudor Gheorghe este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară. Acesta are parte de foarte mulți fani care nu se pot gândi încă la momentul în care maestrul se va retrage de pe scenă, însă este conștient că acea clipă va veni cândva.

Tudor Gheorghe, despre momentul retragerii din lumina reflectoarelor

Recent, cântărețul a dezvăluit ce are de gând să facă după ce va părăsi lumea muzicală.

Chiar dacă încă mai susține concerte și își face meseria cu foarte mult profesionalism, artistul este conștient că într-o bună zi va trebui să își ia rămas-bun de la una dintre cele mai mari iubiri ale sale, scena. Acesta nu poate spune sigur la ce vârstă va alege să se retragă, însă a mărturisit că nu se vede făcând același lucru și la vârsta de 90 de ani.

Atunci când va fi momentul să pună stop carierei sale de artist, Tudor Gheorghe va alege să facă acest lucru cu o anumită decență și nu va accepta niciodată să facă playback doar de dragul de a mai fi în fața publicului. De asemenea, maestrul a mai dezvăluit că nu se va plictisi nici atunci, deoarece va continua să scrie.

„Nu pot spune eu cât voi cânta. Cred că am o genă bună, dar nu mă văd cântând și la 90 de ani. În momentul în care voi constata că nu voi mai avea forța necesară, o să las scena și o să mă așez frumos la masa de scris. O să încerc să fac ceva bun și în altă zonă. Deja mi-au apărut două cărți. Mai am în lucru un roman, dar și o carte de versuri. Am foarte mult de lucru, nu mă plâng! Nu mă simt obligat de scenă. Când voi vedea că nu mai pot cânta, așa cum cânt acum, de pildă, o să am decența și eleganța să nu apar în fața publicului să fac playback”, a declarat maestrul, potrivit Playtech.

Tudor Gheorghe s-a cufundat în muncă după ce și-a pierdut soția

Artistul a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de actrița Georgeta Luchian Tudor, pe care a pierdut-o din păcate în anul 2021. La scurt timp după decesul celei care i-a fost alături la bine și la greu timp de 56 de ani, Tudor Gheorghe și-a găsit puterea de a merge mai departe prin muncă

„Odată ce mi-a luat-o pe doamna Geta nu mai are ce să-mi mai ia. Mi-am găsit puterea în muncă. M-a ușurat munca, nu e ușor să pierzi pe cineva lângă care ai trăit o viață, peste 50 de ani! Azi, cel mai mult îmi lipsește doamna Tudor. Toate vacanțele cu ea îmi lipsesc, erau unice. Plecam prin sindicat, cu bilete, așa era pe atunci. Am plecat într-un circuit prin țară și am uitat-o în gară. Eram cu gândurile mele, m-am urcat în alt tren. A trecut cu trenul și am văzut-o pe peron cu două valize lângă ea. Zic: «Aoleo, asta e nevasta-mea!». Îi spuneai doamnă de cum o vedeai, avea o eleganță, un rafinament, o sensibilitate aparte!”, a rememorat artistul în cadrul unei emisiuni TV.

