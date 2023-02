Tudor Ionescu de la Fly Project, adevărul despre momentul în care și-a înșelat soția! Cum l-a iertat Anamaria: ”Împăcarea noastră nu a fost deloc ușoară” | EXCLUSIV

In articol:

Tudor Ionescu, solistul trupei Fly Project și Anamaria, soția lui, au fost invitați la emisiunea „Bărbați vs. Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu. Cei doi au lăsat toate secretele deoparte și au dezvăluit detalii din viața lor de familie, dar și din viața de cuplu, greu pusă la încercare de-a lungul anilor.

Tudor de la Fly Project a înșelat-o pe soția lui

Cei doi sunt împreună de optsprezece ani și au declarat în cadrul emisiunii că niciunul dintre ei nu este romantic și nu obișnuiesc să celebreze iubirea ca toți ceilalți. Anamaria a vorbit deschis despre episodul infidelității din cuplul lor și a spus că împăcarea nu a fost una ușoară, dar că iubirea adevărată merită întotdeauna o a doua șansă. Ba mai mult decât atât, soția lui Tudor Ionescu a spus că își mai dorește încă un copil de la acesta, cât mai curând. Solistul trupei Fly Project a fost pus la încercare de către Bianca și Bogdan, la testul cunoașterii și a răspuns sincer la întrebări legate de el și de soția lui.

În urmă cu câțiva ani, Tudor a recunoscut public că și-a înșelat soția. Subiectul infidelității lui a stat mult timp pe primele pagini ale ziarelor.

Acum, în platoul WOWnews, Anamaria, soția lui, a dezvăluit motivul pentru care a decis să îi ofere a doua șansă.

"Consider că oamenii merită a doua șansă. Deja de la a doua e un caz pierdut, pentru că nu știi niciodată ce poate ieși. Multă lume ne-a întrebat dacă e ok să vorbești despre asta la televizor, că e o chestie intimă din viața noastră. Eu consider că e ok. În primul rând, noi suntem super mega transparenți. Nu consider că dacă apari la televizor, trebuie să afișezi o viață perfectă, ideală, totul e roz. Înainte de această infidelitate, dacă m-ai fi întrebat dacă pot trece peste așa ceva, aș fi spus că nu, sub nicio formă. Iată că viața m-a pus în fața faptului împlinit și mi-am dat seama că dacă iubești cu adevărat o persoană și simți că poți să construiești ceva cu ea, că poți să treci peste acel moment, în sensul în care să nu reproșezi. Dacă simți că vrei să încerci să faci un efort pentru a uita, fă-o.", a declarat soția lui Tudor.

Citeste si: Tavi Colen are un băiat de 15 ani, dar înainte nu suporta copiii. Povestiri emoționante la „Duet cu Alexandra”: „Eu nu pot să-mi explic cum am trăit fără fii-miu până acum”- kanald.ro

Citeste si: Cutremurul din Gorj a avut intensitate peste 7 în zona epicentrală și a fost urmat de 161 de replici- stirileprotv.ro

Anamaria dezvăluie cât timp a durat până la iertat pe soțul ei

Anamaria și Tudor nu au avut un drum ușor în relația lor. După episodul de infidelitate, cei doi au fost despărțiți o perioadă, dar și-au dat seama că nu pot renunța unul la celălalt. Anamaria a povestit toul fără perdea.

"Împăcarea nu a fost ușoară. Am stat mai mult de 6 luni separați. Eu mă așteptam să fie lapte și miere. Mă gândeam că o să îmi ceară în fiecare zi scuze, dar nu. Am luat-o de la 0, după ce ne-am împăcat prima oară, am simțit că ceva nu e în ordine, scârțâie, ne-am mai despărțit o lună, nu ne-am vorbit deloc și acela a fost momentul în care ne-am dat seama că nu putem unul fără altul.", a mărturisit soția lui Tudor de la Fly Project, la Bărbați vs Femei.

Citeste si: ”Eu fac ce spun medicii.” Viorica de la Clejani, mărturisiri despre boala cu care se luptă! Ce restricții are artista- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- EXCLUSIV: 160 de replici în urma cutremurului de 5,7 din Oltenia/ Seismolog: ”Replicile la un seism de 5-7 sunt normale pentru reechilibrarea zonei”- stirilekanald.ro

Citeste si: A murit Raquel Welch, o legendă a Hollywoodului și un simbol internațional al femeii fatale- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!