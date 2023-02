Tudor Ionescu, sacrificii pentru a-și menține greutatea. Artistul a slăbit 60 de kilograme, însă a regretat: „Două zile nu mai mănânc nimic”

In articol:

Tudor Ionescu a reușit să slăbească mai bine de 60 de kilograme, însă a ajuns să cântărească 50 de kilograme, astfel fiind nesatisfăcut de rezultat. Artistul a hotărât să se îngrașe câteva kilograme, însă de această dată, fiind atent la alimentație.

Tudor Ionescu, probleme cu kilogramele

Tudor nu a fost mulțumit de felul în care arăta, având peste 106 kilograme. Astfel, artistul a hotărât să slăbească și a reușit să piardă mai mult de 60 de kilograme. Din nefericire, rezultatul nu a fost atât de satisfăcător pentru el, întrucât ajunsese să cântărească în jur de 50 de kilograme. El a hotărât, ulterior, să se mai îngrașe, însă de această dată cu mare atenție la alimentație.

După o perioadă în care oscila între slab și gras, Tudor a ajuns la greutatea ideală, iar acum își dorește să se mențină, pentru a nu într-o extremă cu kilogramele.

„ Ultima dată când ne-am văzut cred că aveam 54 de kilograme- 56 de kilograme. Nu m-am gândit în viața mea. O viață am vrut să slăbesc și după ce slăbești, că nu ești OK…Acum sunt înapoi la 71 de kilograme. Am vrut să slăbesc, dar așa s-a dus. Vreau să mă mențin așa. Sunt pe modelul că dacă mai iau un kilogram în plus dimineață, după ce îmi beau cafeaua, două zile nu mai mănânc nimic. Nici nu vreau să mă duc la 104, pentru că nu mi-a plăcut de mine niciodată”, a mărturisit Tudor Ionescu, în cadrul unei emisiuni TV.

Tudor, despre un al doilea copil

Tudor trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soția lui, Ana. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Ilinca, în vârstă de 5 ani. Artistul nu a făcut planuri pentru un al doilea copil, însă dacă Dumnezeu îl va binecuvânta cu încă un membru în familie, va accepta vestea cu brațele deschise.

„ Fetele sunt bine sănătoase. Ilinca are cinci ani, urmează să facă șase și la anul la școală. Nu înțelegeam lucrurile astea acum cinci ani și acum când mă gândesc că din toamnă la școală.(...) Nu știm (n. red. dacă își mai dorește să devină tată din nou). Noi nu am programat chestiile astea. Dacă vine, da, dacă nu…Ana își dorește mai mult încă o soră pentru Ilinca”, a mai adăugat artistul.