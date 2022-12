Tudor Ionescu, secretul căsniciei de durată cu Anamaria Stancu: „Ne vedem rar” Ce spune artistul despre rolul pe care fosta știristă îl are în viața sa

In articol:

Tudor și Anamaria Ionescu s-au căsătorit în anul 2015, după 11 ani de relație, iar povestea lor părea una desprinsă din povești, până când artistul a călcat strâmb. Însă fosta știrista a trecut cu vederea infidelitatea lui și după șase luni de pauză și-au reluat iubirea.

Iar acum formează unul dintre cuplurile longevive și discrete ale lumii mondene.

Atât de discrete, încât și aparițiile în doi sunt foarte rare, iar ăsta, spune artistul, ar fi și secretul mariajului lor.

Tudor și Ana, iubire la distanță

Distanța, cea care i-a însoțit încă de la începutul poveștii de iubire, nu îi lasă nici acum să se plictisească sau să nu se bucure de momentele petrecute în doi, care sunt destul de rare, dar foarte apreciate.

În cadrul unui interviu, Tudor Ionescu a mărturisit că Ana, soția sa, a înțeles de la început că pentru el este importantă carieră, dar și ce înseamnă viața de artist. Astfel că susținerea ei a venit în mod necondiționat, însă și el o răsplătește cu aceeași monedă.

Mai mult decât atât, în casa lor nu se ajunge niciodată la discuții tensionate, subliniază el, pentru că orice ar fi și orice ar avea unul sau altul, aleg să discute cu cărțile pe masă până ce se ajunge al un numitor comun.

”Păi asta cred că e secretul, ne vedem rar, când ne vedem rar, nici nu ne certăm. Oricum, serios vorbind, noi așa ne-am cunoscut și așa am fost întotdeauna, cu mine mai tot timpul plecat, deci așa se derulează viață noastră de când ne știm. Ana m-a susținut întotdeauna, în orice. Amândoi ne-am susținut. Am crescut împreună, am învățat împreună, unul de la celălalt. Nu știu cât la%, dar sigur vorbim despre un procent important. Habar nu am. Nu m-am gândit niciodată la asta (nr. cum depășesc divergențele din cuplu). Probabil pentru că le vorbim pe toate. Nu ne strângem frustrări sau lucruri nespuse”, a spus Tudor Ionescu, conform Ciao.

Astfel că acum familia înseamnă pentru el nu doar ”acasă”, ci și locul unde-și găsește liniștea, echilibrul, dar și nebunia de care are nevoie ca artist. Și asta pentru că totul a devenit la piperat de când în viețile lor a apărut și Ilinca.

”E și oaza mea de liniște și pace, dar e și casă de nebuni, dacă până acum eram doi temperamentali și doi orgolioși în casă, de 5 ani a venit și al treilea. I love my life! Nu ne plictisim niciodată”, a mai adăugat cântărețul.