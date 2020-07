Cunoscutul actor Tudorel Filimon (68 de ani) s-a confruntat în ultimii ani cu o mulțime de necazuri pe partea financiară. ”Nea Popa” din ”La Bloc” a pierdut mai întâi o vilă în cartierul Andronache, după ce a încheiat un contract de credit care a avut clauze extrem de severe.

Până zilele trecute, Tudorel și Drăguța Filimon, soția lui, încercau să întoarcă o executare silită care data din 2015, dar ultimul termen al procesului, reluat după pandemie, s-a dovedit dramatic pentru soții Filimon, care au aflat de la judecători că au pierdut definitiv orice șansă de a mai recupera câte ceva din minusul înregistrat până acum.

La un moment dat, Tudorel Filimon a povestit supărat cum a ajuns să piardă o casă și două terenuri în Ilfov, practic munca lui de-o viață, pentru un împrumut de 30000 de euro. Asta pentru că societatea de la care împrumutase banii a vândut creanța. ”Eu am împrumutat de la o bancă, iar cămătarii au preluat. Am 40 de ani de carieră, de acum începe viața, nu-i așa? (...) Am renunțat de curând la țigări, poate o să încep și o dietă. De multe ori mi-au trecut banii printre mâini, nu am strâns niciodată banii”, a mărturisit Tudorel Filimon.