Tulpina Delta se răspândește foarte repede în România! Un bărbat de 42 de ani a ajuns în stare gravă la ATI

Tulpina Delta se răspândește foarte repede în România! [Sursa foto: PixaBay] 16:43, iul 7, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Tot mai multe persoane se infectează cu varianta Delta a coronavirusului și ajung în stare gravă la ATI. În ultimul timp, cazurile de COVID, varianta Delta, se înmulțesc amețitor. Doar în ultimele ore au fost înregistrați doi pacienți la Iași și șapte în Bacău, fiind pozitivi cu mutația Delta.

De exemplu, la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, în ultimele zile, au ajuns mai mulți pacienți infectați cu tulpina Delta. Este vorba despre mai multe persoane din Bacău și din Iași, care s-au întors de curând din Irlanda. Zece persoane au fost confirmate, în total, ieri, 6 iulie 2021. Trei pacienți din județul Iași, care au fost identificați cu noua tulpină, au vârste de 42, 61 și 68 de ani. De atlfel, o familie întreagă din județul Bacău este infectată cu noua tulpină.

Citeste si: Marea Britanie va relaxa restricțiile în ciuda numărului mare de cazuri COVID: „Trebuie să învăţăm să trăim cu virusul”

„ Spitalul de Boli Infecțioase, singurul centru de excelență din Moldova în diagnosticarea, tratarea și îngrijirea pacienților cu patologie infecto-contagioasă, a secvențiat și identificat doi pacienți COVID-19 cu tulpina Delta, diagnosticul fiind confirmat și la Institutul Național de Boli Infecțioase «Matei Balș». Sunt două persoane din Pașcani cu vârste de 68 și 61 de ani; o familie formată din șase membri (părinți, de 36 și 29 ani, și patru copii cu vârste de 3, 5, 7 și 8 ani), un pacient din alt focar în vârstă de 62 ani, aceștia fiind toți din județul Bacău. Pacienții, în marea lor majoritate, sunt proaspăt reîntorși din Irlanda, ceea ce ne-a determinat să ridicăm suspiciunea majoră de infectare cu tulpina Delta”, a declarat dr.

Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, potrivit bzi.ro.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Tulpina Delta se răspândește foarte repede în România! [Sursa foto: PixaBay]

Bărbat de 42 de ani, în stare gravă la ATI

Un bărbat, în vârstă de 42 de ani, este internet pe secția de Anestezie și Terapie Intensivă la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.

Este vorba despre una din persoanele infectate cu varianta Delta a coronavirusului, depistată în cursul zilei de ieri. Bărbatul a venit de curând din Irlanda.

Citeste si: Valeriu Gheorghiță, anunț important despre vaccinul anti-COVID-19: ”Se propagă că vaccinarea afectează fertilitatea. Lucrurile nu stau chiar așa”

„ Pacientul în vârstă de aproximativ 42 de ani, venit din Irlanda, se afla internat la noi de câteva zile. Acesta se află în stare gravă în secția ATI. Pentru că a venit din Irlanda, am suspectat faptul că poate fi infectat cu noua tulpină Delta și am început secvențierea. Primul rezultat era incert și am reluat secvențierea, iar, din nefericire, rezultatul a fost pozitiv. Avem în Iași primul caz de tulpină Delta, o tulpină foarte contagioasă. Bărbatul se simte rău”, a declarat dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, conform sursei citate.