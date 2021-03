Tulpina sud-africană a coronavirusului a ajuns și în România! Au fost raportate primele două cazuri de îmbolnăvire

In articol:

Iată că previziunile sumbre ale experților în sănătate s-au adeverit, din păcate! Tulpina din Africa de Sud care este „vinovată” pentru îmbolnăvirea mai multor oameni, înclusiv din continentul european, a fost depistată și în România. În urma probelor analizate s-a constatat că doi români s-au îmbolnăvit cu această tulpină.

Noi tulpini, identificate în România[Sursa foto: PixaBay]

Tulpina sud-africană a făcut primele îmbolnăviri în România

Se pare că specialiștii în sănătate au analizat un lot de 93 de probe, în cadrul unui studiu amplu de secvenţiere a genomului virusului SARS-CoV-2, astfel au identidicat primele cazuri de români infectați cu noua tulpină originară din Africa de Sud.

Este vroba despre două persoane, una din Capitală, iar alta din Pitești.

Citeste si: Vaccinuri anti-COVID contrafăcute, confiscate de autorități! Interpolul targe un semnal de alarmă: „ Este doar vârful aisbergului”

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

„Din păcate, acum avem un motiv în plus de îngrijorare, ştiind că şi tulpina sud-africană a ajuns pe teritoriul ţării noastre. În plus, nici evoluţia în ceea ce priveşte tulpina britanică nu este una favorabilă dacă luăm în considerare faptul că am ajuns la o prevalenţă de 77% pe lotul analizat versus 12%, atât cât am înregistrat în luna ianuarie.

Practic, în mai puţin de 2 luni, numărul cazurilor cu noua tulpină a crescut de 6 ori, cel puţin pe loturile noastre de studiu. Răspândirea acestei tulpini explică şi trendul ascendent în ceea ce priveşte infectările şi numărul persoanelor internate la ATI în ultima perioadă”, a declarat Dumitru Jardan, biolog şi coordonator al studiului de secvenţiere derulat de MedLife.

Noi tulpini, identificate în România[Sursa foto: PixaBay]

Tot mai multe cazuri de infectări cu tulpina din Marea Britanie

Potrivit aceluiași studiu derulat de MedLife, au fost idetificate încă 72 de cazuri de infectare cu tulpina britanică B.1.1.7, ceea ce înseamnă o prevalență de 77% pe lotul analizat. Potrivit raportului, cazurile de infectare cu tulpina britanică provin din București – 61 de pacienți, din Constanța – 4 pacienți, din Dâmbovița – 2 pacienți, din Prahova – 1 pacient, din Ilfov – 1 pacient, din Galați – 1 pacient, din Cluj – 1 pacient și din Teleorman – 1 pacient.

Citeste si: Când se va sfârși pandemia de coronavirus?! OMS face anunțul mult așteptat: "Până la sfârşitul anului..."

„Credem că valul 3 şi poate chiar 4 al pandemiei vor fi în strânsă legătură cu apariţia şi răspândirea noilor tulpini ale virusului. De altfel, am anunţat instituţiile statului despre aceste evoluţii, în avans, inclusiv prin comunicări publice. Tocmai de aceea, există necesitatea unui program naţional de secvenţiere, astfel încât să avem informaţii actualizate despre modificările pe care le suferă acest virus şi să fim pregătiţi să acţionăm în consecinţă”, a mai adăugat biologul.