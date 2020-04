Tuncay Ozturk, fostul sot al Andreei Marin, a filmat un clip in care vorbeste despre mastile medicale. Foarte cautate in plina pandemie de COVID-19 si vandute la preturi exorbitante, mastile nu ar trebui cumparate de persoanele care vor sa se protejeze de noul coronavirus.

Turcul Tuncay, specialist in fizioterapie, kinetoterapie si recuperare medicala, spune care este cea mai eficienta metoda de a te proteja de infectarea cu COVID-19.

Tuncay Ozturk, adevarul despre mastile medicale: "Nu mai cheltuiti banii degeaba"

"Temandu-se de coronavirus, multe persoane incearca sa se protejeze purtand o masca. Asadar, haideti sa distrugem miturile: exista un beneficiu real al utilizarii mastilor?

In ultima vreme, te simti nesigur cand vezi ca toti oamenii din jurul tau poarta masti si tu nu? Daca te afli intr-um mediu in care toti ceilalti le poarta iar tu esti singurul care nu o face, atunci te poti simti vulnerabil, deoarece crezi ca nu ai aceeasi protectie. Ajuta mastile cu adevarat impotriva virusului? Unul dintre motivele pentru care oamenii poarta masti este acela ca ei cred ca ii vor proteja. Ceea ce ar trebui sa stim este ca virusul nu pluteste in aer, deci mastile nu ne protejeaza deloc impotriva lui. Desi virusul intre in corp prin gura, nas sau ochi, cu toate acestea, mainile joaca cel mai important rol. De exemplu, virusul va fi pe mana mea daca am dat mana cu cineva care a primit virusul si apoi mi-am atins fata. Toate mastile chirurgicalr nu sunt de folos daca nu sunt respectate cele mai importante principii igienice.

Cea mai buna metoda pentru publicul larg de a se proteja impotriva coronavirusului este de a avea o igiena a mainilor cu adevarat atenta, prin spalarea mainilor cu apa si sapun sau cu un produs de dezinfectare a mainilor, mai ales atunci cand ati fost expus in locuri publice, atingand suprafetele pe care alte persoane le-ar fi putut atinge. Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda sa purtați masti numai in cazuri specifice: daca aveti tuse, febra sau dificultăți in respiratie. Daca nu aveti aceste simptome, nu trebuie sa purtati masti deloc. De asemenea, daca sunteti sanatos si aveti grija de pacientii cu coronavirus, atunci ar trebui sa purtati masca atunci cand va aflati in apropierea lor. In caz contrar, nu este absolut deloc necesar sa purtam masti de protecție.

Nu mai cheltuiti bani in farmacii degeaba. Medicii au mai mare nevoie de protectie in aceste zile, lor le lipseste echipamentul medical obligatoriu. Ramaneti in siguranta si sanatosi!", a declarat Tuncay Ozturk intr-un clip postat de el pe contul oficial de Instagram.