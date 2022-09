Tzancă Uraganu a dat cărțile pe față! Manelistul a spus câtă școală are: „E mai bine așa!”

In articol:

Toată România îl cunoaște și milioane de oameni îl ascultă pe Tzancă Uraganu. Manelistul este foarte apreciat de fani, cu care ține legătura destul de des prin intermediul rețelelor de socializare.

Iată însă că uneori, manelistul nu are parte doar de aprecieri, ci și de critici, la care răspunde vehement tot prin intermediul acelorași platforme.

Tzancă Uraganu a vorbit deschis despre clasele pe care le are. [Sursa foto: Instagram]

Tzancă Uraganu a spus câte clase are

Recent, un urmăritor al artistului l-a criticat pe Tzancă, spunând că acesta nu a trecut suficient pe la școală.

„3 ani de școală mari și lați”, a scris într-un comentariu un internaut de pe TikTok.

Tzancă Uraganu nu a vrut să lase loc de interpretări, așa că a ales să îi răspundă cu subiect și predicat celui care l-a criticat public.

Chiar dacă până acum manelistul nu a fost foarte deschis în ceea ce privește educația sa și anii pe care i-a petrecut la școală, iată că de această dată Tzancă a ales să fie sincer și să dea cărțile pe față în văzul a milioane de oameni.

Astfel, cântărețul a spus vehement câte clase are cu adevărat și de ce nu și-a continuat educația școlară.

Mai mult decât atât, Tzancă nu pare să fie dezamăgit de faptul că nu are studii superioare, pentru că nu crede că l-ar fi ajutat prea mult cu ceva în viață.

„Băi prietene, nu am 3 ani de școală, am 10 ani, pentru că am 10 clase făcute și terminate! Cred că e de ajuns pentru mine, că dacă aș fi făcut vreo facultate, cum comentează alții pe aici care se dau că au făcut facultăți, poate acum eram și eu la fel precum ei, dar e mai bine așa!”, a mărturisit celebrul manelist într-un video pe care l-a postat pe TikTok.