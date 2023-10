Tzancă Uraganu a fost părăsit de prieteni? Mărturisire emoționantă: „Hai să vă arăt cu cine stau! În rest, nu mai contează” | VIDEO

In articol:

Tzancă Uraganu și-a surprins fanii din mediul online, după ce s-a filmat la un spriț, singur, aratând că nu mai este înconjurat de prieteni.

Tzancă Uraganu, mai singur ca niciodată?

Manelistul a recunoscut public că mai are doar șase sau șapte prieteni adevărați.

Andrei Velcu, zis Tzancă Uraganu, le-a arătat urmăritorilor lui că nu are cu cine să facă un șpriț, deoarece nu mai are foarte mulți prieteni, dar recunoaște că nici nu are nevoie de foarte multe persoane în jurul lui, fiind mulțumit de viața pe care o duce acum alături de familia pe care a construit-o alături de partenera lui de viață, Marymar.

„Știți cu cine beau? Hai să vă arăt cu cine stau! Atât...atât pentru azi. Am câțiva prieteni, atât. În rest, nu mai contează. Nici nu trebuie mai mulți...Am cinci, șase, șapte și buni!”, a spus Tzancă Uraganu în mediul online.

Manelistul a mărturisit că este „O lecție bună la timpul potrivit!”. Uraganu s-a filmat în timp ce bea singur, în curtea casei unde locuiește cu logodnica sa, Marymar.

Ce i-a transmis Tzancă Uraganu lui Florin Salam cu ocazia zilei de naștere

Tzancă Uraganu nu a putut să treacă peste acest eveniment important și anume ziua de naștere a Regelui manelelor. Manelistul i-a transmis un mesaj plin de emoție cumătrului său Florin Salam, cel care a botezat-o pe micuța Anays.

Florin Salam a împlinit pe 1 octombrie 2023 vârsta de 44 și a sărbătorit alături de familie.

„Vreau să urez și eu un sincer și un călduros la mulți ani lu` cumătrul meu, viața mea, sufletul nostru, la toți, la toată România, dintr-un cap în altul, Florin Salam. Îți doresc tot binele din lume, cumetre. Să îți trăiască copilașii și tot ce iubești. Putere de muncă și campion toată viața și așa vei rămâne. Te pup din tot sufletul și te iubesc. La mulți ani, cumătrul meu- Florin Salam!”, a transmis Tzancă Uraganu.

Casa lui Tzancă Uraganu a fost spartă din nou

O nouă problemă s-a abătut asupra lui Tzancă Uraganu. Casa din Ploiești în care locuiește Lambada și cei doi copii ai manelistului, Anays și Andreas, a fost spartă. „Anunț către spărgătorii de case! Mulțumesc Poliției Române care mă va ajuta cu monitorizarea Non Stop în Ploiești și București!”, a spus artistul.

Cântărețul nu a dat prea multe detalii, însă le spune celor care încearcă să atenteze la viața lui sau a familiei sale că toate locuințele sale sunt urmărite de oamenii legii.

„Vreau ca toată lumea să înțeleagă și să priceapă o dată! În primul rând, nu țin nimic în casă. S-a întâmplat atunci, o singură dată de au găsit ceasuri, dar se rezolvă și aia. Iar camerele de acolo, din toate unghiurile sunt monitorizate de Poliție direct și chiar vreau să mulțumesc Poliției Române! Așa că spărgătorilor de case, stați cuminți în banca voastră că nu e loc deloc!”, a mărturisit Tzancă Uraganu.