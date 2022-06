Tzancă Uraganu a recunoscut că a fost consumator înrăit de substanțe interzise! Cât de mult regretă artistul: „Mai greșim, suntem tineri, anturaje”

In articol:

Tzancă Uraganu este un om asumat, care spune lucrurilor pe nume. Acuzat în nenumărate ori că ar fi consumator înrăit de substanțe interzise chiar și în prezent, manelistul a transmis tutuor admiratorilor lui un mesaj prin care le explică cum stă, de fapt, situația. În același timp, artistul a mărturisit că nu abordează acest subiect prea des, însă de data aceasta a simțit că este momentul să ofere admiratorilor lui câteva explicații despre viața lui.

Tzancă Uraganu este un tătic foarte responsabil acum. De curând, a venit pe lume cel de-al doilea copil al său alături de prima soție, nimeni alta decât Lambada. Cei doi nu mai formează acum un cuplu, însă fac tot posibilul să le ofere celor doi copii ai lor tot ceea ce este mai bun.

Citeste si: Tzancă Uraganu și Alina Marymar au făcut senzație la nunta lui Florin Salam! Cei doi au purtat ținute de mii de euro

Tzancă Uraganu, despre consumul de substanțe interzise

Tzancă Uraganu a recunoscut că a avut o perioadă în viața lui în care a consumat foarte mult substanțe interzise, însă viața lui s-a schimbat în mod radical în urmă cu circa 2 ani jumătate, atunci când a decis să pună stop acestui obicei atât de nociv.

Citeste si: Orașul din România în care bărbații pot avea legal chiar și patru soții în același timp. Cum este posibil acest lucru- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

După ce a primit un număr mare de comentarii legate de acest subiect atât de sensibil pentru el, Tzancă Uraganu le-a explicat fanilor lui că nu își neagă trecutul, însă acum este un bărbat responsabil, care pune preț pe cu totul alte lucruri. A renunțat definitiv la droguri și se simte mândru de această reușită.

Tzancă Uraganu [Sursa foto: Instagram]

De asemenea, manelistul a transmis fanilor lui că fiecare face greșeli în tinerețe. Nu este mândru de ceea ce a făcut, însă acum este fericit că a reușit să renunțe definitiv la acele substanțe.

Citeste si: Loredana Groza și Tzancă Uraganu, fotografie de colecție împreună! Ce legătură există, de fapt, între cei doi

„Am primit foarte multe comentarii în care oamenii spuneau că eu mă droghez. Hai să vă spun care e treaba, până acum nu am vrut să vorbesc niciodată despre așa ceva, dar o să vorbesc acum. În urmă cu câțiva ani, am făcut și eu nenorociri foarte mari în legătură cu treburile astea, care orice om, mai greșim, suntem tineri, anturaje, oboseală, una alta, chiar am făcut și chiar recunosc, nu mă dau înapoi, și am făcut rău de tot, cât am putut de rău, dar mulțumesc lui Dumnezeu că în schimb am doi ani și jumătate de când nu mă apropii de așa ceva. Dumnezeu m-a ajutat, mi le-am scos din cap pe viață, iar acum sunt puternic rău de tot”, a declarat Tzancă Uraganu.