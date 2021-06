Tzanca Uraganu este pe locul 1 în trending pe Youtube și este un artist iubit. Însă, puțini știu cu ce se ocupă părinții artistului

Tzanca Uraganul, unul dintre cei mai de succes maneliști [Sursa foto: Captură YouTube] 15:16, iun 28, 2021 Autor: Ioana Stan

In articol:

Se fac averi uriașe din online, iar Tzanca Uraganul este pe locul 1 în trendingul pe youtibe, ceea ce înseamnă că încasează sume frumoase de bani de pe urma melodiilor sale.

Tzanca Uraganu este pe locul 1 în trending pe Youtube. Care este secretul melodiilor de succes

Tzanca Uraganu este pe locul 1 în trending pe Youtube[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Tzancă Uraganul, detalii neștiute din viața lui! Cine i-a pus numele de scenă

Tzanca Uraganul are melodii prezente pe mai multe canale de youtube, ceea ce înseamnă că încasează bani din mai multe surse. Majoritatea melodiilor sale sunt postate pe canalul de youtube Nek Musik, care a fost creat în anul 2011 și are în total aproximativ 3,66 milioane de vizionări. Cea mai apreciată piesă a lui Tzanca Uraganul este "Sistemul Lamborghini", care a adunat 47.000.000 de vizualizări. Potrivit estimărilor făcute de socialblade.com, manelistul ar putea încasa anual din youtube sume cuprinse între 68.000 de euro și 1.100.000 de euro.

Citeste si: Cât de mult l-a afectat pandemia pe Tzanca Uraganu! Manelistul s-a luptat cu anxietatea: ”Am apelat la specialiști”

Cine este Tzanca Uraganul și cu ce se ocupă părinții lui

Tzancă Uraganul, pe numele său real, Andrei Velcu, s-a născut în Ploiești, într-o familie modestă.

Citeste si: Cornelia si Lupu Rednic au menționat motivul pentru care nu au copii- bzi.ro

"Sunt un om ca oaricare, un om simplu. M-am născut în Ploiești și acolo stau și acum.

Mi-a plăcut muzica de mic copil, dar mi-a plăcut și fotbalul și nu știam pe ce drum să aleg. Dar când am văzut că merge mai bine pe partea cu muzica, am ales muzica. Mai am veri, verișoare care cântă cu vocea, dar la instrumente nu cântă nimeni în familie. Fratele meu cântă și el este singurul care mai cântă din familie.

În copilărie îmi plăcea să merg la școală, am făcut vreo 10 clase.

Am fost un copil cuminte. Mai am un frate. Prima dată am vrut să devin fotbalist și când am făcut primul videoclip în 2012 și deja începusem să fiu apreciat de lume și acel clip a fost pentru mine, nu aveam în cap să mă lansez, dar când am văzut că lumea face poze cu mine pe stradă...piesa mea se asculta prin discoteci. Am început bine din prima și am zis să rămân aici.

Vin dintr-o familie normală, cu strictul necesar, nici bogată, nici săracă. Mama nu se ocupa cu nimic, stătea acasă, tata cu mașini.", a spus Tzanca Uraganul în podcastul lui Damian Drăghici.

Citeste si: Tzancă Uraganul a aruncat cu bani la ziua fiicei sale! Mesajul surpriză de la Andra Măruță pentru ”Uraganitza”! EXCLUSIV

Care este secretul succesului lui Tzanca Uraganul

Tzanca Uraganul, unul dintre cei mai de succes maneliști[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Tzancă Uraganu se implică în campania de vaccinare! Artistul a acceptat propunerea lui Lucian Mîndruță și va compune maneaua despre imunizarea anti-COVID

Manelistul a spus că fără muncă și sacrificii nu ar fi ajuns unde este astăzi. Însă, cel mai mare lucru pentru a avea succes este să știi să te menții în trend.

"Nopți nedormite, ore foarte multe pe scenă, nopți pierdute prin studio, ore de repetiții. Nu poți să bați din palme. Și asta e un stres, că mai dai de fel și fel de oameni la petreceri. Pentru mine toată lumea este egală. Foarte multă muncă. Chinuiți prin mașini, avioane, stând pe scaune ore în șir.

Poate să fie ușor, dar e greu să te menții. Fără muncă nu merge. Așa cum ți-am spus karma nu dă greș. Am o conexiune mare cu Dumnezeu și cu universul.", a mai spus Tzanca Uraganul.