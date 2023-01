Tzancă Uraganu, imagine emoționantă cu bunica lui! Manelistul le-a arătat tuturor cum arată casa în care a copilărit

In articol:

Tzancă Uraganu este de departe unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele din țara noastră. Chiar dacă acum este o adevărată vedetă, acesta nu a uitat de unde a plecat, și nu se ferește să le arate și urmăritorilor săi acest lucru.

Recent, acesta a postat o imagine emoționantă pe rețelele de socializare, în care apare alături de bunica sa, în fața casei în care acesta a crescut.

Cântărețul nu a uitat de unde a plecat, și le-a arătat acest lucru și fanilor săi. [Sursa foto: Instagram]

Tzancă Uraganu, imagine din tinerețea sa, alături de bunica lui

Tzancă Uraganu este foarte apreciat, atât în mediul online, cât și la evenimentele la care acesta ia parte. Acesta este foarte sincer și alege mereu să le arate urmăritorilor săi adevărata sa față.

Recent, acesta a postat o fotografie pe rețelele de socializare în care apare alături de bunica sa.

Cei doi stau în fața casei în care cântărețul a crescut, iar imaginea este pur și simplu emoționantă.

Tzancă era foarte atașat de bunica sa, ea fiind cea care l-a crescut. Din păcate, aceasta s-a stins din viață cu câțiva ani în urmă, așa cum a mărturisit chiar manelistul.

„Casa în care am crescut la bunica mea! Scuze că n-am menționat, dar nu mai trăiește de câțiva ani.” , a scris manelistul pe rețelele de socializare, după ce a publicat imaginea.

În cadrul unui interviu pe care l-a dat cu ceva timp în urmă, manelistul a dezvăluit că nu provine dintr-o familie bogată, dar că părinții săi nu erau săraci. Tzancă spune că atunci când a fost mic a avut tot ceea ce i-a fost necesar.

„Păi normal, cu părinții trebuie să ai mereu o relație frumoasă. E normal că așa trebuie să fii cu părinții, niciodată nu trebuie să-i lași. Așa cum ei au fost mereu lângă noi când eram mici și voiau să avem tot ce este mai bun, așa trebuie să avem, noi grijă de ei acum. Nu pot să spun că am avut tot ce mi-am dorit când eram mic, dar nici săraci așa nu am fost. Am avut strictul necesar, nici mult și nici puțin. A fost cât trebuia!”, a declarat Tzancă Uraganu, la un post de televiziune.

