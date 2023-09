Tzancă Uraganu, replică dură la adresa șoferului teribilist Vlad Pascu, după ce s-a spus că ar fi fost agresat în spatele gratiilor: „Felicitări! Bravo, băieții!”

In articol:

În urma accidentului devastator care a avut loc la 2 Mai, atunci când Sebi și Roberta au fost spulberați pe trecerea de pietoni, șoferul teribilist a fost arestat preventiv.

Tânărul este cercetat pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, fuga de la locul accidentului și conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor stupefiante.

Oamenii legii au constatat că acesta consumase un cocktail ce conținea mai multe substanțe interzise înainte de a se urca la volan.

Polițiștii au pus în desfășurare „Operațiunea Hidra” și astfel au descoperit că tânărul vindea substanțe interzise, nu doar la consuma. Astfel a primit noi acuzații: deţinere de stupefiante de risc în vederea consumului propriu, trafic de substamțe interzise de mare risc şi punerea la dispoziție a locuinţei pentru consumul ilicit.

Miruna Pascu a încercat să fenteze legea pentru a-și salva fiul

Părinții tânărului șofer au fost chemați la DIICOT, iar inițial au declarat că-și vor lăsa fiul să plătească în fața legii, însă în realitate, Miruna Pascu a încercat să o șantajeze pe Rebecca Lăzărescu, tânăra alături de care Vlad se filma consumând stupefiante. Mama șoferului se află acum în arest preventiv pentru 30 de zile și a mărturisit de a recurs la acest gest.

„Am realizat ceea ce s-a întâmplat, îmi pare rău. Am fost foarte speriată. Am acționat așa pentru că veneau informații de tot felul, informații contradictorii de la Vlad. Mi-a spus când mă suna că voiau să-l violeze acolo, în arest. Am fost foarte speriată, și de faptul că s-ar putea alege cu un alt dosar și pentru trafic. Nu îi știam prietenii lui Vlad că nu a locuit cu mine, de asta am luat legătura cu fata aceea. Sunt manager de proiecte imobiliare și am și mari probleme de sănătate”, a spus Miruna Pascu în fața judecătorilor, conform RTV.

Tzancă Uraganu își dorește ca Vlad Pascu să-și ispășească pedeapsa în fața legii

Manelistul ar fi fost profund impresionat de cazul care a îngrozit întreaga țară. Acesta dorește ca tânărul șofer să execute ani grei de închisoare după ce a îndoliat două familii.

După ce a auzit că Vlad Pascu a fost la un pas de a fi abuzat după gratii, Tzancă Uraganu i-a felicitat pe agresori: „Felicitări! Bravo, băieții!”. Cântărețul nu a stat nepăsător în fața acestui caz șocant și s-a bucurat atunci când Vlad Pascu a ajuns la necaz.

În prezent, șoferul teribilist Vlad Pasu se află în arest preventiv, urmând ca judecătorii să stabilească ce pedeapsă legală va primi.