Tzancă Uraganu și Alina Marymar, mai îndrăgostiți ca niciodată! Cum au fost surprinși

Tzanca Uraganu și Alina Marymar

Tzancă Uraganu și Alina Marymar au luat lumea showbiz-ului prin surprindere, după ce au anunțat că formează un cuplu. În ultimele luni, despre cei doi s-a scris că s-au despărțit și împăcat de mai multe ori. În ciuda zvonurilor, ei se afișează pe rețelele de socializare cu un zâmbet larg pe față.

Celebrul make-up artist din Capitală își susține iubitul cu fiecare ocazie, motiv pentru care participă cât mai des la evenimentele la care el cântă.

Dovadă stă și ultima fotografie postată de Alina Marymar pe pagina sa de Instagram. Bruneta s-a fotografiat alături de Tzanca Uraganu într-o ipostază tandră. Cei doi par mai îndrăgostiți ca niciodată. Îmbrăcați amândoi în alb, Alina Marymar și Tzancă Uraganu au întors toate privirile la evenimentul la care au participat.

Mădălina Miu, declarații despre divorțul de Tzancă Uraganu

Mădălina Miu a făcut primele declarații despre divorțul de Tzancă Uraganu. Bruneta și celebrul manelist s-au despărțit încă din luna ianuarie a acestui an, înainte să o cunoască pe actuala lui iubită.

„Am discutat, neavând legătură cu ceea ce se întâmplă acum și am considerat că sunt foarte multe neînțelegeri între noi, foarte multe lucruri cu care eu nu eram de acord. După ce am discutat cu el și i-am spus tot ce nu îmi cade mie bine și am decis să facem un divorț notarial, am vrut să fie ceva închis, am făcut câteva progamări, vreo 5.

Prima am făcut-o după ce am discutat și am fost de comun acord și nu s-a prezentat. A spus că nu era ora ok pentru el. Noi am stat împreună până în luna ianuarie. După ce mi-a spus că nu e ok ora, i-am zis să-mi spună o zi și o oră bună pentru el”, a declarat Mădălina Miu, la un post de televiziune.