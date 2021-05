Tzanca Uraganu și Alina Marymar s-au despărțit?! Bruneta a rupt tăcerea: „Iubirea...”

In articol:

Viața amoroasă a lui Tzanca Uraganu este din ce în ce mai mult în atenția publiclului. Celebrul manelist are o nouă iubită, pe Alina Marymar. Vestea i-a luat prin surprindere pe mulți, în contextul în care artistul este căsătorit cu Mădălina Miu. Recent, un alt zvon a zguduit luma showbiz-ului.

Despre Tzanca Uraganu s-a scris că ar avea o nouă iubită, iar Alina Marymar este dej aistorie.

Pentru a pune capăt oricărui zvon legat de relația ei, Alina Marymar a reacționat pe pagina sa de Instagram. Bruneta și-a acompaniat iubitul la unul dintre concertele sale. Ea a împărtășit un videoclip la secțiunea de Instastory, în care Tzanca Uraganu îi încântă pe spectatori cu piesele sale. Alina Marymar i-a făcut și o declarație de dragoste iubitului său. „Iubireaaa mea”, a scris bruneta în dreptul clipului video.

Cum a negat Alina Marymar despărțirea de Tzanca Uraganu

Mădălina Miu, adevărul despre divorțul de Tzanca Uraganu

Mădălina Miu și Tzanca Uraganu urmează să diorțeze, iar decizia este una comună.

Invitată în platoul unei emisiuni televizate, bruneta a mărturisit că cei doi nu mai locuiesc împreună din luna ianuarie a acestui an.

„Am discutat, neavând legătură cu ceea ce se întâmplă acum și am considerat că sunt foarte multe neînțelegeri între noi, foarte multe lucruri cu care eu nu eram de acord. După ce am discutat cu el și i-am spus tot ce nu îmi cade mie bine și am decis să facem un divorț notarial, am vrut să fie ceva închis, am făcut câteva progamări, vreo 5.

Prima am făcut-o după ce am discutat și am fost de comun acord și nu s-a prezentat. A spus că nu era ora ok pentru el. Noi am stat împreună până în luna ianuarie. După ce mi-a spus că nu e ok ora, i-am zis să-mi spună o zi și o oră bună pentru el”, a declarat Mădălina Miu, la un post de televiziune.