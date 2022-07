Tzancă Uraganu și Lambada, spaima vecinilor. Ce acuzații le aduce un medic stomatolog: „Am chemat poliția”

In articol:

Tzancă Uraganu este pus la zid de unul dintre vecinii de bloc, care îi aduce acuzații grave, atât lui, cât și Lambadei.

Medicul stomatolog spune că el și soția sa au ajuns să fie amenințați de cântărețul care nu s-a sfiit în a folosi cuvinte dure la adresa lor, amenințări și chiar gesturi violente.

Tzancă Uraganu și Lambada, dați de poliție de vecini

Totul, spune stomatologul, ar fi luat amploare în momentul în care el și partenera sa viață au început să își renoveze apartamentul recent cumpărat în blocul în care Tzancă deja are o locuință, la un etaj inferior.

Deși s-au consultat cu toți vecinii în privința orarului de lucru, chiar și cu Tzancă, pentru a nu deranja pe nimeni, ulterior, spune el, manelistul și Lambada s-au arătat nemulțumiți de zgomotul venit de la vecini.

”Noi ne-am luat un apartament, noi n-am știut vecinii sau ceva de genul, dar după ce am terminat actele am zis că e timpul să renovăm apartamentul. Nu mare lucru, să schimbăm gresie, faianță. Când am luat decizia să renovăm am zis să mergem mai întâi la vecini. Am întrebat și la asociație care e programul de liniște și au spus că în cartierul lor nu există program de liniște. M-am dus și la vecinul de sub mine, am aflat că e artist. M-a întrebat dacă știu cine este el. I-am spus că nu l-am văzut în viața mea. Mi-a zis că el e Tzancă Uraganu, că e artist și că lui nu-i convine programul ăsta. L-am întrebat ce program i-ar conveni și a spus că după ora 15. El a tot insistat că după ora 15, că lucrează noaptea și trebuie să se odihnească”, a spus medicul Sabin Herman, la un post TV.

Sabin își continuă destăinuirile acuzatoare la adresa manelistului și spune că imediat ce muncitorii au transformat apartamentul într-un mic șantier, prima care s-a arătat revoltată a fost Lambada.

Blonda s-ar fi luat la ceartă cu cei care renovau locuința, fiind susțină și de Tzancă, care și-a făcut și el apariția la ușa vecinilor.

Astfel, discuțiile aprinse cu oamenii pe care stomatologul îi angajase s-au purtat câteva zile la rând, totul ca mai apoi, notează medicul, cuvintele dure să se transforme și în fapte dure.

Deranjați de zgomotul produs de vecini, dar și de gălăgia pe care ar face-o copilul acestora, Tzancă, notează Sabin, a apărut la ușa lui și a trecut la fapte și amenințări. Omul spune că soția l-a filmat pe manelist în timp ce acesta încerca să spargă ușă, lovind-o cu picioarele.

”De când am început lucrările, în prima zi a urcat ea. Ea fiind Lambada. După a urcat și el, i-a înjurat, în fine...muncitorii au zis că ”Asta e, ce să facem? Hai să începem”. Ei au venit la două, trei zile, tot au venit și au urcat, au bombănit pe acolo, i-au înjurat pe toți. Am terminat lucrările de renovat și am zis că trebuie să schimbăm și geamurile de termopan și au venit și atunci deranjați și le-am spus că muncitorii n-au dat cu mașina, cu ciocane, cu nimic.(...) A început să dea cu piciorul în ușă, să bată în ușă, să încerce să o spargă. Pe soție au amenințat-o, pe mine nu. Ultima pățanie că facem copilul nostru zgomot”, a mai zis bărbatul speriat de Tzancă Uraganu.

Astfel, după zile la rând de stres și scandal, medicul și partenera sa de viață au cerut ajutorul oamenilor legii.

Iar acum, spune el, pe numele lui Tzancă Uraganu a făcut plângere penală și civilă, sperând că lege să îi dea dreptate și să poată să se bucure în liniște de noua casă.

”Am chemat poliția când a venit el să încerce să spargă ușa, soția l-a înregistrat, dar a chemat și poliția(...) Am făcut plângere penală la poliție, s-a făcut plângere de către avocați, plângere civilă și penală”, a mai zis bărbatul.