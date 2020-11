Tzanca Uraganul a cucerit-o pe Laurette! Cum s-au cunoscut cei doi: „M-a sunat și...sunt iubita lui”

Tzanca Uraganul alaturi de Laurette [Sursa foto: Instagram]

Se pare că Tzanca Uraganul e pe cale să dea marea lovitură cu Laurette! Manelistul a prins curaj și a sunat-o pe Laurette. Frumoasa brunetă a spus râzând: ”Sunt iubita lui”.

Tzanca Uraganul alaturi de Laurette[Sursa foto: Instagram]

Celebrul interpret de muzică de petrecere, dar și unul dintre cei mai bine cotați artiști din topul de manele, Tzanca Uraganul, s-a gândit că frumoasa mulatră, Laurette, s-ar potrivi de minune în povestea din noul lui videoclip, așa că a pus mâna pe telefon și a sunat-o. Laurette joacă rolul de soție în devenire în videoclip.

”M-a sunat și mi-a propus să facem o piesă! Inițial, nu prea am vrut, pentru că stilurile noastre nu se aseamănă deloc, dar… A insistat, m-a convins. Melodia e pe stilul lui, dar pot spune că e, așa, balcanică. Eu o dau cam pe stilul meu…”, avea să povestească Laurette.

Tzanca Uraganul alaturi de Laurette[Sursa foto: Instagram]

Manelistul este cucerit de Laurette: ”Sunt mai exotică!”

Tzanca Uraganul a văzut în Laurette o frumoasă mai exotică care se potrivea cu scenariul clipului.

”A spus că i-a plăcut de mine că sunt mai exotică, el avea piesa asta scoasă, dar eu m-aș potrivi în ea, să cânt cu el. Mi-a trimis melodia, am ascultat-o, am acceptat”. Scurt și la obiect. ”Am făcut filmările într-un penthouse, ne-am amuzat acolo, se și vede. Am comandat mâncare, asta e în acel clip. Na, și glumele noastre, ne-am mai destins. Ideea a venit, așa, pe loc. Ne era foame, am comandat și am zis, hai să facem o filmare! Dar știi că a făcut vreo 200.000 de vizualizări imediat pe Tik Tok? Piesa cred că va apărea săptămâna viitoare, mesajul ei e interesant”, a continuat Laurette.

Laurette a dezzvăluit care este povestea clipului: ”Eu sunt iubita lui, sau nevasta, parcă, și eu vreau plimbări, lux, opulență, el vrea o femeie de casă, la cratiță, să spăl rufe, vase. A ieșit ceva mișto ”, a încheiat fostul manechin.

