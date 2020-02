Mai exact, după ce Tzanca Uraganul a fost implicat într-un sex-tape care a inflamat la maximum spiritele, câteva zile a fost cuminte… Dar nu a rezistat prea mult așa…

Zilele trecute, Tzanca Uraganul a fost invitat la o paranghelie la care, evident, a fost responsabil cu buna dispiziție și cu atmosfera, lcuru la care se pricepe de minune. Și nu doar cântând, ci folosind banii primiți din dedicații în alte scopuri. Așa că, în timp ce cânta, Tzanca Uraganul și-a improvizat o coroană, dar din bancnote mari, toate fiind din zona Euro. Și, din imaginile obținute de WOWbiz.ro, se poate vedea că Tzanca Uraganul avea o coroană prețioasă nevoie mare, având prinse de cap suficiente bancnote pentru a hrăni o familie timp de o lună.

E adevărat, Tzanca Uraganul se laudă cu o avere uriașă, iar tarifele pe care le solicită pentru cântări sunt astronomice, bani la care se adaugă cel puțin dublu valoarea onorariului doar din dedicații.

Tzanca Uraganul, ”eroul” unui sex-tape

De curând, manelistul Tzanca Uraganul a fost eroul unei filmare absolut indecentă în compania unei tinere care pare dispusă să îl ”răsfețe” pe cântâreț. Mai exact, filmarea care deja circulă pe internet prezintă o brunetă, complet goală, în timpul unor momente extrem de intime. Filmată chiar de eroul filmului dedicat adulților, bruneta cu pricina pare să nu fie extrem de deranjată de ”atenția” camerei, ba chiar râde și glumește în timp ce își continuă activitățile... orale care ar putea fi difuzate doar după miezul nopții și cu bulină roșie.

ne-a spus, în exclusivitate, Elena, tânăra care apare în filmarea cu Tzana Uraganul.

Mai mult decât atât, tânăra a dat și o serie de explicații cu privire la momentul filmării. ”Eu eram cu Tzanca înainte să se însoare el, filmarea asta are câțiva ani vechime, vă zic sigur. Am fost câteva luni cu el... Acum o să îl dau în judecată pentru filmarea asta, e foarte urât că a apărut. O să mă duc la DIICOT, la tribunal, unde trebuie. În plus, am și eu dreptul la imagine, nu e normal să vadă toată lumea asemenea scene”, ne-a mai spus, supărată din cale afară, Elena, tânăra ”abuzată oral” de Tzanca Uraganul.

Tzanca Uraganul, cel mai cheltuitor manelist

WOWbiz.ro a dezvălui că, la finalul lui 2019, Tzanca Uraganul şi-a cumpărat un Lamborghini Aventador negru, al cărui preţ este de aproximativ 400.000 de euro. Noul Lamborghi completează colecţia impesionantă a manelistului, care mai deţine un Rolls Royce, un BMW şi un Jeep. Masinile lui Tzancă au fost subiect de presa, cand s-a scris ca ANAF-ul l-a chemat pe manelist sa dea explicatii despre averea sa, dupa ce a postat pe facebook poze cu una dintre masini, pe care a sustinut ca a dat 140.000 de euro. Recent, manelistul s-a dus să vadă un avion cu 4 locuri, pe care vrea să-l cumpere. "Urmeşte...Am luat-o razna, nu-i aşa? De raznă să fiu. Am găsit unul, astept sa negociez”, a postat manelistul Tzanca Uraganul care, evident, este casatorit si are un copil.