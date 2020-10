Tzancă și Mădălina poartă acum verighete identice

Tzancă Uraganul a părăsit-o pe Lambada, femeia care i-a fost alături încă din tinerețe și alături de care are o fetiță și și-a unit destinele cu solista Mădălina Miu. Cei doi poartă verighete identice iar femeia și-a schimbat numele pe conturile de socializare în ”Velcu”, după noul ei soț. Pentru a fi cu Mădălina, Tzancă a renunțat la o relație de mulți ani cu Lambada, femeia care i-a dăruit-o pe ”Uraganița”, fiica manelistului. Cei doi locuiau împreună în Prahova, într-o vilă somptuoasă plină cu tablouri cu ei în postura de cuplu. Cei doi nu erau însă căsătoriți legal.

Mădălina și-a retras plângerea împotriva lui Tzancă: ”A fost un accident”

In articol:

Interesant este că Mădălina și Tzancă au avut, anul trecut, un episod violent. În aprilie 2019, Mădălina Miu a cerut un ordin de protecție împotriva lui Tzancă Uraganul, însă câteva zile mai târziu, ea și-a retras cererea pe motiv că agresiunea a fost ”un accident”.

Mădălina se recomandă Doamna Velcu

”Reclamanta arată că nu dorește să fie emis ordinul de protecție împotriva pârâtului, întrucât s-a împăcat cu acesta, iar actul de agresiune reclamat, a fost urmarea unui accident”, se arată în hotărârea instanței de la Judecătoria Ploiești.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Citeste si: Cum facem diferența dintre o răceală, gripă si COVID-19 - bzi.ro

Tzancă și Salam, alături de iubite

Relația dintre Tzancă și Mădălina nu este deloc una nouă, iar apropiații manelistului știu cu toții de multă vreme că acesta avea o slbiciune pentru frumoasa brunetă. Deși acasă poza în familist, Tzancă obișnuia să o ia cu el pe Mădălina pe la diverse evenimente. De altfel, pe pagina de socializare a brunetei apare o fotografie realizată vara trecută cu ea și Tzancă, alături de cuplul Florin Salam – Roxana Dobre.

Lambada, fosta soție a lui Tzancă

Citeste si: Soția lui Tzanca Uraganul, declarații controversate! ”E milionar”

Citeste si: Tzancă Uraganul și-a găsit bodyguarzi! Manelistul, ”pact” cu Cămătarii

Mădălina a făcut textul noii piese a lui Tzancă

Tzancă a lansat, recent, o melodie pe textul Mădălinei, care se numește ”Of, of, of, copiii mei” și care vorbește despre cât de fericit este solistul alături de ”copiii și nevasta lui”. Piesa a fost lansată în urmă cu două săpămâni și a ajuns la aproape 600.000 de vizualizări. În trecut, Mădălina Miu a cântat cu Marius Babanu, care a devenit naș al fiului Mădălinei, care a fost botezat în urmă cu un an.