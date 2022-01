Tzancă Uraganul vrea să-și lase fosta soție fără nici un ban! ”Am vorbit cu toți, nimeni nu va mai colabora cu ea”

In articol:

Tzancă Uraganul n-o iartă pe Mădălina Miu, fosta lui soție, pe care vrea pur și simplu s-o facă să dispară din lumea manelelor. Femeia este una dinre cele mai cunoscute textiere de muzică de petrecere, iar acum manelistul vrea să-i taie toate legăturile cu această industrie.

Tzancă le cere prietenilor să nu mai colaboreze cu Mădălina la piesele lor

Tzancă a postat un clip pe contul lui de socializare prin care le cere soliștilor de manele să nu mai colaboreze cu Mădălina Miu din cauza problemelor pe care aceata i le-a creat în ultimul an. El recunoaște că a sunat personal mai mulți colegi de breaslă pe care i-a rugat să rupă orice colaborare cu fosta lui soție.

”Dragii mei soliști, am și eu un anunț și o mare rugăminte, totodată. Cei care mă considerați prieten și fratele vostru, cum vă consider și eu, absolut nimeni din voi să nu mai ia legătura cu această femeie să mai luați măcar un vers, niciodată. Oricum nu face ce trebuie, pentru că ea doar fură melodii și pune un text, nu este creatoare cum e Marius de la Focșani, Corina Trifan, care e la modă acum, Purice... sunt foarte multe variante la care puteți apela și vă puteți face treaba la mare meserie”, a spus Tzancă Uraganul într-un clip postat pe contul lui de socializare.

Mai mult, Tzancă spune că a intervenit și pe la proprietarii de studiouri să n-o mai primească pe Mădălina la înregistrări.

Mădălina, bătută de Marymar

”Ea nu mai are un rezultat de cel puțin 4 ani. Nici un solist din toată România asta, de la cap la cap, nu mai luați absolut nimic de la ea, nu o mai contactați. Deja am vorbit la studiouri, nu va mai intra nici în studio, nu va mai colabora nimeni cu ea. Cei cu care am vorbit au zis da, ești fratele nostru și îți respectăm decizia”, a mai precizat Tzancă Uraganul.

Marymar și Mădălina s-au bătut

Tzancă și Mădălina s-au despărțit în urmă cu un an iar de atunci cei doi au purtat un adevărat război pe conturile de socializare. Manelistul și-a acuzat fosta soție că a încercat să-l despartă de prieteni, iar aceasta l-a amenințat pe cântăreț cu dosare penale. În urmă cu câteva luni, Mădălina a fost agresată de actuala iubită a lui Tzancă, Marymar, iar cântărețul a filmat tot momentul cu telefonul mobil.

