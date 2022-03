"Ucraina are nevoie de arme acum!” Ministrul ucrainean de Externe, apel disperat către SUA

In articol:

Ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, a cerut în mod direct ajutor din partea Statelor Unite, în ceea ce privește suplimentarea muniției folosite împotriva forțelor ruse. Apelul acestuia vine la scurt timp de când armata lui Putin a luat cu asalt Kievul.

Ministrul ucrainean de Externe a declarat că i-a cerut secretarului de stat american Antony Blinken să ajute Ucraina cu suplimentarea de arme. El a menționat că armata lui Zelinski are nevoie de muniție, în special pentru Forțele Aeriene: "Am subliniat: Ucraina are nevoie de livrări suplimentare de arme, în special pentru Forțele noastre Aeriene, acum!" , a transmis Dmytro Kuleba, potrivit CNN.

Președintele Senatului american pentru Relații Externe, Bob Menendez, a transmis marți pentru sursa citată că SUA furnizează deja o varietate de sisteme defensive letale în Ucraina.

După ultimele bombardamente care au lovit Capitala și alte orașe importante, Ucraina a cerut sancțiuni suplimentare împotriva rușilor.

Într-o postare pe Twitter, ministrul ucrainean de Externe a recunoscut că l-a contactat telefonic pe omologul său american, Antony Blinken, referitor la măsurile ce trebuie luate împotriva Rusiei, "până când aceasta va înceta războiul său împotriva Ucrainei și își va retrage forțele.".

Productive call with @SecBlinken on further sanctions on Russia until it stops its war against Ukraine and withdraws its forces. Coordinated efforts to prevent evasion of sanctions. I emphasized: Ukraine needs additional deliveries of weapons, especially for our Air Force, now.