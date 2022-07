UE vrea să dea interzis la vânzarea de mașini pe benzină și motorină din 2035. Titi Aur, fost pilot de raliu: „Va fi această goană după produs și vândut mașini electrice” | EXCLUSIV

In articol:

16 ore de negocieri între miniștrii de mediu ai țărilor membre UE au dus la un compromis în privința unor noi măsuri comunitare de luptă împotriva poluării, prin reducerea cu 55% a emisiilor de noxe în acest deceniu.

Titi Aur, primul român participant în Campionatul Mondial de Raliu: „Eu zic că nu este realist.”

Un punct important care încă împarte statele europene în ceea ce se numește „Green Deal” este oprirea vânzărilor de mașini noi pe benzină și motorină începând din 2035.

Titi Aur, câștigătorul unui număr record de Campioante Naționale de Raliu (8) și primul român participant în Campionatul Mondial de Raliu (2003) [Sursa foto: Facebook]

Aflați în Luxemburg pentru a negocia termenii „Green Deal”-ului european, planul UE de a reduce emisiile de carbon, reprezentanții celor 27 de state membre au bătut palma pentru a interzice comercializarea oricăror autovehicule cu motoare cu combustie internă din 2035. Un compromis trebuie tratat acum cu Parlamentul European, care este, de asemenea, în favoarea interdicției. În final, ținta UE este să atingă neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050.

„În 2010 s-a lansat un plan european, prin care se dorea și se plănuia ca, până în 2020, să se reducă numărul de victime în accidente de circulație la jumătate. În 2020 s-a ajuns la concluzia că nu s-a reușit în Europa, în România nici vorbă, și atunci s-a mutat în 2030. Probabil că asta se va întâmpla și cu vânzarea mașinilor. Dacă nu ne impunem niște termene și niște deadline-uri până la care trebuie să se întâmple ceva, n-o să se întâmple. Eu zic că nu este realist, dar, în același timp, va fi această goană după produs mașini electrice și vândut mașini electrice de frica faptului că, în 2035, nu vor mai putea vinde altfel”, a explicat Titi Aur într-un interviu exclusiv acordat redacției WOWbiz.

Titi Aur: „Și mașina electrică are două mari probleme.”

La cererea Germaniei și Italiei, statele membre UE au acceptat ca, în viitor, să fie acceptate și mașinile care folosesc tehnologii alternative, cum ar fi cele pe bază de carburant sintetic și hibridele plug-in, cum amprentă 0 de emisii de carbon. De asemenea, s-a aprobat o excepție care le va permite producătorilor de „nișă”, cu mai puțin de 10.000 de unități scoase din fabrică pe an, să cotinue vânzarea mașinilor cu motoare clasice până la finalul lui 2035.

„Asta nu înseamnă că mașinile care sunt acum nu vor mai circula. Vor circula până la un moment dat. Se vor pune taxe, vor fi restricționate, vor face, la un moment dat, să nu-ți mai placă, dar nu-ți va lua nimeni mașina din curte. Dacă-ți vei lua mașina din altă parte, e posibil să fie cu taxe mai mari.(...) Să nu mai putem circula cu mașini pe benzină sau motorină în anumite orașe, în viitor, este foarte posibil. Luăm metroul, ce să facem, sau închiriem o mașină electrică, dacă asta va fi regula. Direcția asta este. Cred că mașina electrică este viitorul pe termen mediu sigur. Pe termen lung...nu știu. Și mașina electrică are două mari probleme. Depinde foarte mult cum produc energia electrică pe care o pun în mașină, pentru că s-ar putea să fie mai poluantă indirect, plus că trebuie disponibilizate bateriile. Mai are o problemă de siguranță, o problemă care nu este dezbătută în general și este evitată. Mașina electrică este bună și foarte fiabilă, dar, dacă are un accident și a luat foc, e deosebit de periculoasă. E o mare problemă cu stingerea unei mașini electrice”, a adăugat Titi Aur.