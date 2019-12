Gala a adunat personalitati, reprezentanti ai unor companii din diverse domenii de activitate, care s-au remarcat prin rezultate exceptionale si care au contribuit in mod semnificativ la dezvoltatea economiei romanesti in 2019.

La eveniment au fost prezente si vedete ale statiei si persoane din managementul Kanal D. Premiul a fost ridicat de Clara Bomboe, Director de programe Kanal D. Seara de Gala a fost presarata cu surprize artistice, menite sa incante audienta.

Kanal D este un jucator important pe piata media din Romania, s-a remarcat prin rezultate spectaculoase si printr-o crestere constanta, de la an la an. In 2019, in primele zece luni ale anului, Kanal D s-a plasat pe locul doi in audiente, pe targetul National, in Prime Time 20:00-24:00.

Kanal D propune publicului un mix reusit de continut TV, Radio si online, prin programele difuzate de Kanal D, emisiunile Radio Impuls si divizia online, reprezentata de kanald.ro, stirilekanald.ro, wowbiz.ro, kfetele.ro si radioimpuls.ro