„Uitați efectele operației” Ce se întâmplă cu Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, la două luni de la operația la ochi! Au vrut ca toată lumea să știe asta de la ei

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar cei doi amorezi sunt extrem de fericiți unul în prezența celuilalt și petrec chiar și foarte mult timp împreună, mai ales în doi, dar și alături de copiii lor.

Mai mult, jurnalista și partenerul de viață sunt foarte activi pe rețelele de socializare, iar cei doi dezvăluiau în urmă cu ceva timp că au recurs la o operație de blefaroplastie, mai precis o intervenție chirurgicală de corecție a pleoapelor, iar recent au vorbit și despre efectele acesteia, dar și de părerea pe care o au despre procedura chirurgicală.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, extrem de încântați de operația la ochi

De curând, Adriana Bahmuțeanu și Goerge Restivan au postat un videoclip pe rețelele de socializare, acolo unde au vorbit despre operația la ochi, aceea de blefaroplastie, de care sunt extrem de încântați.

Atât jurnalista, cât și partenerul ei de viață au precizat că intervenția a fost una reușită și totul este un real succes, bucurându-se la maxim că au ales să apeleze la această operație, ale cărei efecte sunt deja vizibile.

„Uitați efectele operației minunate de blefaroplastie. Eu pot să mă machiez ca înainte, el poate să-și țină ochii deschiși, să mă vadă mai bine. Operația a reușit, este un real succes, suntem foarte fericiți”, a explicat Adriana Bahmuțeanu pe rețelele de socializare.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan [Sursa foto: Instagram]

Adriana Bahmuțeanu a plecat alături de soț și copii în America

Adriana Bahmuțeanu a plecat peste hotare alături de soțul ei, dar și de cei doi copii ai săi rezultați din căsnicia cu Silviu Prigoană, și de fiul actualului ei soț.

Toți 5 s-au bucurat la maxim de relaxare și de obiectivele turistice, iar cei mai bucuroși au fost băieții, care și-au dorit foarte mult să viziteze America.

„ Suntem în America, în vacanță, cu copiii. Stăm până pe 15 august. Nu, nu este lună de miere. O să facem și asta, mai încolo, dar nu acum. Nu m-am gândit la o destinație. Deocamdată, e bine aici. Sunt acasă la bărbată-miu. Nu am mai fost la el, nici eu, nici copiii. Și așa m-am rupt foarte greu, că aveam treabă și am zis, totuși, să venim pentru copii. Că ei tot au zis, 'Hai, mami, în America, hai, mami…' . Suntem cu copiii, nu este nicio lună de miere. Stăm cu copiii, avem activități de copii, nu de adulți. O să mergem și la Las Vegas cu copiii, care, de fapt, sunt adolescenți. Au depășit etapa cu Disneyland, vor la un parc de aventură. Au cu totul alte preocupări la vârsta lor. Am venit mai mult pentru ei, că au vrut neapărat să venim în America și au vrut neapărat aici, în California.”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru viva.ro.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, alături de copiii lor [Sursa foto: Instagram]