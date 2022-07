Uite „sadicul” care face pe sergentul cu vedetele lui Atletico Madrid! Ce circuit diabolic a pus la cale staff-ul lui Cholo Simeone?

In articol:

În clipurile care au circulat pe internet, fotbaliștii par să fie storși de energie după un regiment brutal de fitness în prima săptămână din presezonul lui Atleti. Băieții lui Simeone sunt în cantonament, în Los Angeles de San Rafael, la aproximativ 70 km de Madrid, pentru pregătirea lor tradițională de două săptămâni din munții Segoviei.

The players’ faces after today’s session with Profe Ortega. 😅 pic.twitter.com/eXS5jOoWtM